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Ограничения для транспорта введут в центре Ярославля
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Ограничения для транспорта введут в центре Ярославля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ограничение на движение, остановку и стоянку транспорта вводят в центре Ярославля, сообщает пресс-служба мэрии города.
Причина мер — проведение V Ярославского полумарафона «Золотое кольцо». Так, 2 сентября с 6 утра до 17.30 будет ограничено движение на участках улиц:
Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Красный съезд, Флотский спуск, Суркова, Первомайская, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советская, Советская площадь, площадь Челюскинцев, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск.
Также на этих улицах 1 сентября с 20.00 часов до окончания мероприятия 2 сентября до 17.30 часов вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств
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