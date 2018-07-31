Рыбакам дадут прямые денежные компенсации. Но не дальневосточным 

Росрыболовство предлагает ввести механизм государственной поддержки строительства малотоннажного рыбопромыслового флота путем предоставления рыбакам (заказчикам) прямой компенсации части затрат на строительство судна по факту его ввода в эксплуатацию. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на заседании межведомственной рабочей группы по организации строительства судов рыбопромыслового флота на российских судостроительных предприятиях.
По результатам предварительного финансово-экономического анализа, сумма денежной компенсации должна составлять не менее 25% от совокупной стоимости судна. Это близко к уровню поддержки в рамках выделяемой инвестиционной квоты при строительстве крупно— и среднетоннажных судов. Для реализации механизма компенсации части капзатрат для малотоннажного флота потребуется выделение 3-5,5 млрд руб. в течение 5-7 лет. По оценкам Росрыболовства, в России необходимо построить около 100 таких судов.
Малотоннажные суда задействованы, в основном, в прибрежном рыболовстве и составляют основу небольших рыбодобывающих компаний. В первую очередь предлагаемый механизм господдержки необходим рыбакам на Юге России и на Балтийском море, где из-за особенностей промысла неприменим механизм инвестиционных квот. Кроме того, комплексная поддержка для развития прибрежного рыболовства нужна на Севере и Дальнем Востоке.
«В целях обеспечения добычи недоосваемого количества водных биоресурсов в Северном, Западном, Волго-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах нам необходимо строительство дополнительно не менее 70 мало— и среднетоннажных судов. Если на Дальнем Востоке мы можем применить для решения данной задачи инвестиционные квоты, то в остальных бассейнах ключевой, по нашему мнению, является возможность предоставления заказчику прямых денежных компенсаций», — сказал Петр Савчук.