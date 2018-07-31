Ещё
Рыбакам дадут прямые денежные компенсации. Но не дальневосточным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыбакам дадут прямые денежные компенсации. Но не дальневосточным 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Росрыболовство предлагает ввести механизм государственной поддержки строительства малотоннажного рыбопромыслового флота путем предоставления рыбакам (заказчикам) прямой компенсации части затрат на строительство судна по факту его ввода в эксплуатацию. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на заседании межведомственной рабочей группы по организации строительства судов рыбопромыслового флота на российских судостроительных предприятиях.
По результатам предварительного финансово-экономического анализа, сумма денежной компенсации должна составлять не менее 25% от совокупной стоимости судна. Это близко к уровню поддержки в рамках выделяемой инвестиционной квоты при строительстве крупно— и среднетоннажных судов. Для реализации механизма компенсации части капзатрат для малотоннажного флота потребуется выделение 3-5,5 млрд руб. в течение 5-7 лет. По оценкам Росрыболовства, в России необходимо построить около 100 таких судов.
Малотоннажные суда задействованы, в основном, в прибрежном рыболовстве и составляют основу небольших рыбодобывающих компаний. В первую очередь предлагаемый механизм господдержки необходим рыбакам на Юге России и на Балтийском море, где из-за особенностей промысла неприменим механизм инвестиционных квот. Кроме того, комплексная поддержка для развития прибрежного рыболовства нужна на Севере и Дальнем Востоке.
«В целях обеспечения добычи недоосваемого количества водных биоресурсов в Северном, Западном, Волго-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах нам необходимо строительство дополнительно не менее 70 мало— и среднетоннажных судов. Если на Дальнем Востоке мы можем применить для решения данной задачи инвестиционные квоты, то в остальных бассейнах ключевой, по нашему мнению, является возможность предоставления заказчику прямых денежных компенсаций», — сказал Петр Савчук.
Konkurent.ru: последние новости
«Будь у меня возможность, я бы и «Миллионку» снес» Порт побери ССК «Звезда»: верфь мирового масштаба в действии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»86
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями107
Новая страна встала на сторону России196
В WhatsApp появилась удобная функция8
В РФ нашли еще один повод для штрафов142
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение