В Башкирии пропал 65-летний Сергей Янакаев

Бирском районе родственники и добровольцы ищут пропавшего 65-летнего Сергея Янакаева. Как сообщает Национальный центр помощи, 23 июля в 4:20 мужчина вышел из дома в деревне Айгильдино прогуляться. Он часто так делал по причине частой бессонницы. 26 июля пенсионера заметил водитель на стройке на берегу реки Белая, который подвез пропавшего до деревни Старо-Курбанаево. Пропавший страдает частичной потерей памяти.

Приметы:

Среднего роста, полноват, седые волосы.

Был одет:

Черный спортивный костюм, серая футболка, на олимпийке белая полоска в области груди, на штанах три синие полоски, плетёные тёмно-коричневые сандалии.

Всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба сообщить по телефону 8-927-969-89-19 или в полицию по номеру 020. Национальному центру помощи необходимы добровольцы для поисков мужчины.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook