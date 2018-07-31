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В Башкирии пропал 65-летний Сергей Янакаев
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В Башкирии пропал 65-летний Сергей Янакаев 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Бирском районе родственники и добровольцы ищут пропавшего 65-летнего Сергея Янакаева. Как сообщает Национальный центр помощи, 23 июля в 4:20 мужчина вышел из дома в деревне Айгильдино прогуляться. Он часто так делал по причине частой бессонницы. 26 июля пенсионера заметил водитель на стройке на берегу реки Белая, который подвез пропавшего до деревни Старо-Курбанаево. Пропавший страдает частичной потерей памяти.
Приметы:
Среднего роста, полноват, седые волосы.
Был одет:
Черный спортивный костюм, серая футболка, на олимпийке белая полоска в области груди, на штанах три синие полоски, плетёные тёмно-коричневые сандалии.
Всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба сообщить по телефону 8-927-969-89-19 или в полицию по номеру 020. Национальному центру помощи необходимы добровольцы для поисков мужчины.
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