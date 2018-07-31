Живой реквизит. Как пляжные фотографы эксплуатируют животных

Прошлым летом СМИ Краснодарского края много писали о случаях жестокого обращения с животными на побережье. В этом году громких скандалов пока не было, но читатели-туристы рассказывают, что пляжные фотографы не унимаются. Что грозит тем, кто эксплуатирует зверей и почему спрос на сомнительную услугу по-прежнему есть, «АиФ-Юг» разбирается вместе с экспертами.

А бизнес-то честный?

На что только не шли в прошлом году пляжные фотографы в погоне за наживой. Перекрашивали в розовый цвет самоедов, выводили на поводке и купали в море прямо на пляже среди детей и взрослых полутораметрового крокодила с завязанной пастью, разрисовывали чау-чау под детеныша панды… Днями напролёт эксплуатировали животных в сорокаградусную жару. Безобидное, на первый взгляд, фотографирование со зверушкой на пляже, несмотря ни на что, и сейчас пользуется популярностью у отдыхающих. А недобросовестные заводчики неплохо на этом зарабатывают.

«Такой бизнес на животных не запрещен. Однако должен соблюдаться ряд правил. Животные должны содержаться в надлежащих условиях, иметь соответствующие ветеринарные документы, у предпринимателя должна быть лицензия на деятельность», — прокомментировали в краснодарском Клубе защиты животных.

Зоозащитники считают, что в последнее время наметилась такая тенденция как антагонизм домашних питомцев. Теперь модно думать, если в доме есть ребенок, то не должно быть ни кошки, ни собаки. В результате люди все равно стремятся к природе, видят редкого зверька и бегут с ним фотографироваться.

«Для животного такие фотосессии с человеком — огромный стресс, — объясняют в клубе. — Даже в зоопарках сейчас стали появляться просторные вольеры, чтобы окружающая среда была приближена к привычной для зверя. И, в конце концов, там животное накормлено и напоено. Не имею в виду контактные зоопарки, где бедные животные также находятся постоянно в стрессовой ситуации».

Если раньше на пляже можно было встретить одного-двух фотографов с экзотической птичкой или рептилией, то сегодня такой «аттракцион» буквально на каждом шагу. Эксплуатация животных стала быстрым заработком. Только все ли ведут бизнес честно?

Люди стремятся к природе

В этом году скандальных случаев пока не было, но читатели туристы рассказывают, что пляжные фотографы не унимаются.

«Отдыхали в Анапе , прогуливались по набережной, ребенок увидел маленькую обезьянку на плече у молодого парня. Естественно, захотел посмотреть, подошел ближе, — рассказывает жительница Воронежа Оксана Нестеренко. — Протянул руку, чтобы погладить, она как кинулась на него и укусила за палец. Сын в слезы. Я растерялась. Побежали в медпункт. Там обработали и дали направление на прививку. Теперь все летние каникулы ставим уколы».

«На самом деле фотографы очень навязчивые, — жалуется краснодарка Татьяна Вострикова. — Специально обходила их стороной со своим четырехлеткой, так практически догнали нас и стали соблазнять ребенка потрогать зверушку, а потом и сфотографироваться с ней. Считаю, это возмутительно».

Ветеринары говорят, такие фотосессии, во-первых — стресс для животного. Во-вторых, небезопасно с точки зрения переноса различных болезней как от животного человеку, так и наоборот. Но люди всё равно стремятся к природе, видят редкого зверька и бегут с ним фотографироваться.

Фотоуслуги с животными на курортах приносят неплохой и быстрый заработок. В Архипо-Осиповке снимок с обезьяной и попугаем стоит 200 рублей, с енотом — 150. В Анапе за кадр на память с совёнком хозяин просит также две сотни рублей. Съемка с шимпанзе в Геленджике — 150. Спрос есть.

Что говорит закон

«В подавляющем большинстве случаев звери приобретены контрабандным путем, и в итоге изымаются у владельцев, — поясняет руководитель пресс-службы прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин . — Факт жестокого обращения требует доказательств. Если их нет, то заключение делает ветеринар после осмотра животного. Однако это преступление небольшой тяжести. Возможно, в будущем закон ужесточат».

По информации пресс-службы главного управления МВД России по краю, в случаях выявления фактов использования животных и птиц в рамках незаконного предпринимательства составляются административные протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», что приводит к штрафу в размере от 500 до 2000 рублей. Также могут привлечь по ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство», в этом случае грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 300 рублей на граждан, на должностных лиц — от 300 до 500 рублей.

Если в результате проверки выявляется факт незаконного использования животных на пляжах в курортных городах, то есть отсутствуют ветеринарные документы, в отношении владельцев составляются административные протоколы по ст. 10.8 КоАП «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных» и ст. 8.35 КоАП «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». По первой статье максимальный штраф для граждан — 1 тысяча рублей, по второй — 5 тысяч рублей.