Четырёх юридических лиц оштрафовали на 200 тысяч рублей за раскопки в Кургане

Администрация контролирует сроки раскопок и штрафует нарушителей

За нарушение сроков ликвидации раскопок на четырёх юридических лиц наложен штраф на сумму 200 тысяч рублей, сообщил на аппаратном совещании в администрации Роман Сергеечев. Специалисты департамента развития городского хозяйства, который возглавляет Сергеечев, отслеживают сроки восстановления асфальта на проезжих частях и во дворах в местах раскопок, связанных с ремонтом инженерных сетей.

Кроме того, в городе продолжается ремонт улиц. Уже отремонтированы участки дорог в микрорайоне Восточный на улицах Космонавтов, Щорса и Крутикова. Дорожные работы идут на центральной улице Ленина.

— В рамках первого этапа осуществляется замена старого асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Советской до улицы К. Маркса. Продолжается ремонт дорожного полотна на шоссе Ботаническом, на улице Гвардейской ведется обустройство тротуаров на участке от улицы Луначарского до улицы Панфилова, — приводит слова руководителя департамента пресс-служба мэрии.

В микрорайоне Увал на улице Тостановского дорожники готовятся к устройстве тротуаров и пешеходных переходов, замене асфальтового покрытия дорожного полотна, ведут обустройство посадочных площадок для остановочных комплексов. С ремонтом повезёт улице Фарафонова — сейчас идет прием документов для участия в аукционе на ремонт.