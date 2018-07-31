Российского ученого арестовали за передачу госсекретов Вьетнаму

ФСБ арестовала ученого из Новочеркасска за госизмену, полагая, что тот передавал секретные сведения Вьетнаму

64-летнего Алексея Темирева — работника конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы») — задержали 18 июля, когда он сам пришел в ФСБ, чтобы проверить уровень секретности некоторых документов, которые собирался переправить одной из российских компаний.

По словам адвоката, ученого обвиняют в передаче информации об оборудовании, которое он создавал в конструкторском бюро вместе с аспирантом-вьетнамцем. Во Вьетнам, по версии следствия, Темирев и передавал секретные сведения.

Но это все есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке,

— заявил адвокат.

По словам юриста, сейчас Темирев, находящийся в СИЗО «Лефортово» , нуждается в медицинской помощи:

В его сердце стоит стент, у него грыжа, язва желудка. Состояние очень тяжелое. Сейчас собираем медицинские документы, потому что ему необходима операция.

Источник: РБК.