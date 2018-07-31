Ещё
В Красноярске во время ночных рейдов поймали загрязнителей воздуха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске во время ночных рейдов поймали загрязнителей воздуха 

АиФ Красноярск 32 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
За прошедшую неделю специалисты провели 14 рейдов, в том числе в ночное время. Проверки проходили по обращениям жителей — люди жаловались на неприятный запах в воздухе.
В ходе рейдов были выявлены нарушители: предприятие в Октябрьском районе на улице Норильская, 31, а также на ул. Маерчака, 65/1. (это предприятие является объектом федерального надзора). Нарушители выбрасывали в атмосферу загрязняющие вещества, превышающие нормы. Материалы проверки направлены в Росприроднадзор.
Кроме этого, 12-ти ранее выявленным нарушителям предъявлены штрафы общей суммой 150 тысяч рублей.
АиФ Красноярск: последние новости
На Красноярской ТЭЦ-3 установят новый генератор Дожди и прохлада ждут красноярцев на предстоящей неделе Путешествующий в темноте. Как слепой странник объехал автостопом всю Европу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна встала на сторону России147
В WhatsApp появилась удобная функция5
Налоговая тайна перестанет быть тайной30
В РФ нашли еще один повод для штрафов101
«Адмирал Горшков» превзошел боевые корабли США161
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение