В Красноярске во время ночных рейдов поймали загрязнителей воздуха

За прошедшую неделю специалисты провели 14 рейдов, в том числе в ночное время. Проверки проходили по обращениям жителей — люди жаловались на неприятный запах в воздухе.

В ходе рейдов были выявлены нарушители: предприятие в Октябрьском районе на улице Норильская, 31, а также на ул. Маерчака, 65/1. (это предприятие является объектом федерального надзора). Нарушители выбрасывали в атмосферу загрязняющие вещества, превышающие нормы. Материалы проверки направлены в Росприроднадзор.

Кроме этого, 12-ти ранее выявленным нарушителям предъявлены штрафы общей суммой 150 тысяч рублей.