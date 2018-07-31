«Герои наших улиц» появляются в областном центре

Кемерове на фасадах домов появляются «Герои наших улиц».

Патриотические граффити в виде портретов знаменитых исторических личностей в 2019 году появятс еще на 5 улицах города, сообщает пресс-служба городской администрации. Проект выиграл грант Кемеровского молодежного вече в 2017 году.

Так, первый портрет легендарного летчика-испытателя в рамках проекта появилось на фасаде дома №8 на улице Чкалова. Благодаря такому патриотическому проекту в памяти поколений сохраняются знания о подвигах личностей, подобных Чкалову. Проект реализуется при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.