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«Герои наших улиц» появляются в областном центре
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«Герои наших улиц» появляются в областном центре 

АиФ Кузбасс 34 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове на фасадах домов появляются «Герои наших улиц».
Патриотические граффити в виде портретов знаменитых исторических личностей в 2019 году появятс еще на 5 улицах города, сообщает пресс-служба городской администрации. Проект выиграл грант Кемеровского молодежного вече в 2017 году.
Так, первый портрет легендарного летчика-испытателя в рамках проекта появилось на фасаде дома №8 на улице Чкалова. Благодаря такому патриотическому проекту в памяти поколений сохраняются знания о подвигах личностей, подобных Чкалову. Проект реализуется при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.
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