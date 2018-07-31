Ещё
Главврач и бухгалтер больницы Бодайбо заплатят за превышение полномочий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Главврач и бухгалтер больницы Бодайбо заплатят за превышение полномочий 

АиФ Иркутск 20 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Бывшего главного врача и главного бухгалтера ОГБУЗ «Районная больница Бодайбо» осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Как 31 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, их обязали выплатить штрафы по 70 тысяч рублей.
Суд выяснил, что главврач и бухгалтер являются мужем и женой, и в 2010 году учредили бизнес — ООО МЦ «Профмед». Организация проводила медицинские осмотры, требующие лабораторных исследований. С 2014 по 2016 год между районной больницей и компанией заключались договоры на проведение исследований — жена-бухгалтер выставляла счета и акты, а муж-главврач их подписывал. При этом цены на услуги больницы были занижены по сравнению с установленный в учреждении тарифами. Таким образом районная больница недополучила более 2,2 млн рублей.
АиФ Иркутск: последние новости
Строят на совесть. Школа и обновленные дороги практически готовы в Иркутске Начало грибного сезона. Какие грибы и где собирать в Иркутской области? Пение травы и экомода. «Час зеленого творчества» пройдет в Иркутске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение364
Запашный экстренно госпитализирован12
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»246
Умерла актриса Наталья Кузнецова27
Внуки Исмаилова живут в нищете
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение