Главврач и бухгалтер больницы Бодайбо заплатят за превышение полномочий

Бывшего главного врача и главного бухгалтера ОГБУЗ «Районная больница Бодайбо» осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Как 31 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области , их обязали выплатить штрафы по 70 тысяч рублей.

Суд выяснил, что главврач и бухгалтер являются мужем и женой, и в 2010 году учредили бизнес — ООО МЦ «Профмед». Организация проводила медицинские осмотры, требующие лабораторных исследований. С 2014 по 2016 год между районной больницей и компанией заключались договоры на проведение исследований — жена-бухгалтер выставляла счета и акты, а муж-главврач их подписывал. При этом цены на услуги больницы были занижены по сравнению с установленный в учреждении тарифами. Таким образом районная больница недополучила более 2,2 млн рублей.