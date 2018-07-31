На фестивале «Времена и эпохи» покажут флотилию средневековых кораблей

На фестивале «Времена и эпохи», который запланирован в столице на 10–22 августа, покажут флотилию средневековых кораблей. Горожане смогут увидеть 11-метровую военную ладью викингов (подобные лодки вмещали до 30 воинов), копии рыбацких судов и торговый струг Древней Руси X–XI века.

Помимо деревянных судов, на одной из площадок представят сторожевой катер времен Великой Отечественной войны. Это самый крупный корабль фестиваля — длиной более 20 метров и шириной около четырех метров. Его разместят на Воробьевской набережной.

Как сообщили организаторы, всего для фестиваля «Времена и эпохи» создадут восемь судов разных исторических периодов — от древности до начала 40-х годов XX века. Основные площадки, посвященные морскому флоту и корабельному делу, расположатся на Чистопрудном бульваре, Воробьевской набережной и площади Революции.

На Чистопрудном бульваре откроется раннесредневековая верфь викингов. Ее будут охранять реконструкторы в кольчугах, вооруженные мечами и большими расписными щитами. Там можно увидеть средневековую ладью викингов. В дни фестиваля гости этой площадки смогут поучаствовать в строительстве еще двух судов меньшего размера — копии рыболовного судна, которое было найдено археологами на юго-западе Франции , и скандинавской лодки-долбленки образца X века, сделанной из ствола цельного дерева.

На верфи викингов реконструкторы научат плести канаты для такелажа, вязать морские узлы, ориентироваться по средневековому компасу, а также расскажут, как изготовить средневековую рыболовную сеть. Попасть на площадку можно с 11:00 до 21:00 во все дни фестиваля.

На быт средневековой купеческой Руси можно посмотреть на площади Революции. Площадка посвящена путешествию тверского купца Афанасия Никитина Индию . Он был одним из первых европейцев, который достиг этой страны. На площади можно увидеть воссозданный 10-метровый русский струг на восемь весел, а также реконструкцию судостроительной верфи XV века.

Среди развлечений этой площадки — напольная игра «За три моря». Ее суть в том, что несколько команд игроков бросают кубики и передвигают по полю игровые фишки. Каждая сторона кубиков отмечена пиктограммой, которая сулит участникам игры бонусы или несчастья. Это может быть выгодная сделка, попадание в плен, задержка в пути, покупка коня, встреча попутчика и многое другое. Задача команды — пройти по карте от Твери до Индии и вернуться с большей прибылью.

Также на этой локации можно будет встретить ученого звездочета в индийской одежде, который научит посетителей ориентироваться по звездному небу и находить стороны света. Кроме того, здесь расскажут о денежной системе Руси и Востока того времени и наиболее популярных товарах, которые покупали жители двух стран в XV веке. Площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00.

На Воробьевской набережной можно посмотреть на военный причал Великой Отечественной войны со спасательными кругами, лавочками и даже урнами того времени. Вниманию посетителей представят сторожевой катер образца 40-х годов XX века. У реконструкторов, одетых в морскую форму солдат и офицеров, можно будет услышать рассказ о его вооружении.

Внутри катера расположится музей с макетами боеприпасов, оружия и личных вещей моряков, а также архивными документами и фотографиями. Рядом с катером разместят пулеметную точку с макетом крупнокалиберного пулемета ДШК (Дегтярева — Шпагина).

Посетители смогут примерить водолазный костюм и узнать много нового о снаряжении водолазов времен Великой Отечественной войны. Там научат вязать морские узлы из пеньковой веревки и распознавать сигналы семафоров, которые передают матросы с помощью двух флажков. Кроме того, на площадке будет открыта выставка морской униформы. Площадка будет работать с 11:00 до 21:00 во все дни.

В дни фестиваля «Времена и эпохи» корабли появятся и на других улицах Москвы . Так, на Петровском бульваре установят лодку-долбленку, изготовленную по технологии каменного века. А на Гоголевском бульваре поставят копию русской рыбацкой лодки XVII века. На Покровском бульваре построят копию верфи времен Петра I, где можно увидеть каркас строящегося деревянного фрегата, материалы для его обшивки, а также инструменты плотницких и корабельных рабочих.

В этом году фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в столице в восьмой раз. В разных частях города заработают 30 площадок, на которых свои программы представят российские и европейские клубы реконструкторов. Они воссоздадут разные эпохи — от каменного века до современности. Гости смогут увидеть костюмированные реконструкции исторических событий, понаблюдать за демонстрацией ремесленных процессов, посетить выставки и стать студентами средневекового университета. Все площадки будут работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход на них свободный.

В прошлом году «Времена и эпохи. Собрание» проходили в Москве с 1 по 12 июня. Его посетили около пяти миллионов человек. Гости фестиваля побывали в греческом поселении, деревне кельтов, лагерях римских легионеров и солдат русской императорской армии.