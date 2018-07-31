Флотилию средневековых кораблей смогут увидеть гости фестиваля «Времена и эпохи»

Ряд площадок фестиваля «Времена и эпохи» будут посвящены кораблестроению и морскому делу. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«На фестивале «Времена и эпохи», который запланирован в столице на 10–22 августа 2018 г., покажут флотилию средневековых кораблей. Горожане смогут увидеть 11-метровую военную ладью викингов (подобные лодки вмещали до 30 воинов), копии рыбацких судов и торговый струг Древней Руси X-XI веков. Помимо деревянных судов, на одной из площадок представят сторожевой катер времен Великой Отечественной войны. Это самый крупный корабль фестиваля — длиной более 20 м и шириной около 4 м. Его разместят на Воробьевской набережной», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что для фестиваля создадут восемь судов разных исторических периодов — от древности до начала 40-х годов XX века. Основные площадки, посвященные морскому флоту и корабельному делу, расположатся на Чистопрудном бульваре, Воробьевской набережной и площади Революции.

Так, на Чистопрудном бульваре откроется раннесредневековая верфь викингов. На быт средневековой купеческой Руси можно посмотреть на площади Революции. На Воробьевской набережной можно посмотреть на военный причал Великой Отечественной войны со спасательными кругами, лавочками и даже урнами того времени. Кроме того, на Петровском бульваре установят лодку-долбленку, изготовленную по технологии каменного века. На Гоголевском бульваре поставят копию русской рыбацкой лодки XVII века. А на Покровском бульваре построят копию верфи времен Петра I.

В 2018 г. фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в столице в восьмой раз. В разных частях города заработают 30 площадок, на которых свои программы представят российские и европейские клубы реконструкторов. Они воссоздадут разные эпохи — от каменного века до современности.