Прокуратура занялась «веревочниками» во Владивостоке

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока взяла на контроль ситуацию, связанную с работой «веревочников» на острове Русском, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На этой неделе прошло совещание, на котором обсудили вопросы законности в указанной сфере и недопущения фактов незаконного взимания платы на доступ к водным объектам острова Русского. После совещания были запланированы меры, направленные на активизацию работы по пресечению нарушений прав граждан на беспрепятственное пользование береговой полосой водных объектов.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время полицейскими уже проведены оперативно-профилактические мероприятия в местах пляжного отдыха граждан на Русском. В ходе мероприятий выявлены факты незаконного взимание денежных средств с граждан на доступ к воде в бухтах Тобизина, Парис, Мелководная, а также на мысах Ахлестышева, Вятлина, Поспелова и других. На этих местах осуществляется предпринимательская деятельность без необходимых документах, незаконно реализуется алкогольная продукция, установлены нестационарные объекты торговли.