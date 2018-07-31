Генсек ООН призвал к борьбе с торговлей людьми

По его словам, разрастанию масштабов этого преступления способствуют неравенство, социальная нестабильность и вооруженные конфликты. А. Гутерриш отметил, что жертвами злоумышленников становятся в первую очередь менее защищенные слои населения: дети и молодежь, а также беженцы и вынужденные переселенцы, часто их целью оказываются женщины и девочки. Генсек ООН подчеркнул, что торговля людьми ведет к таким бесчеловечным явлениям, как принуждение к браку или проституции, сексуальное рабство и даже торговля человеческими органами.

Как заявил А. Гутерриш, ООН не только всеми силами защищает и поддерживает жертв торговли людьми, но и стремится привлечь злоумышленников к ответственности. Он призвал положить конец торговле людьми с помощью мер по профилактике подобных действий, защите пострадавших и расследованию преступлений.

30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. —0—