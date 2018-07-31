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Генсек ООН призвал к борьбе с торговлей людьми
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Генсек ООН призвал к борьбе с торговлей людьми 

ИА Синьхуа 38 минут назад
ООН, 30 июля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал все страны мира совместно противодействовать торговле людьми.
По его словам, разрастанию масштабов этого преступления способствуют неравенство, социальная нестабильность и вооруженные конфликты. А. Гутерриш отметил, что жертвами злоумышленников становятся в первую очередь менее защищенные слои населения: дети и молодежь, а также беженцы и вынужденные переселенцы, часто их целью оказываются женщины и девочки. Генсек ООН подчеркнул, что торговля людьми ведет к таким бесчеловечным явлениям, как принуждение к браку или проституции, сексуальное рабство и даже торговля человеческими органами.
Как заявил А. Гутерриш, ООН не только всеми силами защищает и поддерживает жертв торговли людьми, но и стремится привлечь злоумышленников к ответственности. Он призвал положить конец торговле людьми с помощью мер по профилактике подобных действий, защите пострадавших и расследованию преступлений.
30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. —0—
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