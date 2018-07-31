За второй квартал этого года сотрудников ООН 70 раз обвиняли в сексуальных домогательствах

ООН , 30 июля / Синьхуа / — За второй квартал этого года Организация Объединенных Наций получила 70 жалоб с обвинениями ее сотрудников в сексуальной эксплуатации и надругательствах. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, 18 жалоб поступило на миротворцев, 25 случаев связаны с различными агентствами, фондами и программами ООН, 24 обвиняемых — это сотрудники организаций-партнеров, и еще три дела касаются военнослужащих из международных сил безопасности, не входящих в контингенты ООН, но действующих с мандатом Совета Безопасности.

18 случаев классифицируются как «сексуальные надругательства», 46 — как «секс-эксплуатация», 3 относятся к другим видам сексуальных преступлений, а характер еще трех не определен. Всего в результате домогательств пострадали 84 человека, из которых 18 — несовершеннолетние /17 девочек и 1 мальчик/. Наличие состава преступления по трем делам уже доказано, два случая не доказаны, а подавляющая часть обвинений находится на стадиях расследования, предварительной оценки и пересмотра. Некоторые дела были прекращены из-за особых причин.

По словам Ф. Хака, чтобы покончить с безнаказанностью подобных преступлений, с июня этого года ООН запустила электронную технологию для выявления сотрудников, уволенных в связи с сексуальной эксплуатацией и надругательствами или уволившихся по собственной инициативе до окончания расследования.