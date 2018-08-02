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Миротворцев ООН обвинили в массовых изнасилованиях детей
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Миротворцев ООН обвинили в массовых изнасилованиях детей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британский телеканал Channel 4 провел расследование, в ходе которого выяснилось, что миротворцы ООН массово насиловали детей и женщин по всему миру. За последние 20 лет более 1700 военнослужащих были обвинены в домогательствах и сексуальных преступлениях против местных жителей, отмечают журналисты.
По данным канала, только 53 дела дошли до суда.
Репортеры опросили некоторых пострадавших. Жительница Конго Валери, к примеру, призналась, что ее изнасиловали в 14 лет — француз Дидье Бурже предложил ей деньги, и она согласилась, так как ее семья испытывала серьезные денежные трудности. В 2004 году стало известно, что он надругался более чем над 20 несовершеннолетними. Его осудили на родине за два доказанных случая.
Бурже рассказал, что многие его товарищи пользовались нищетой местных жителей, предлагая подросткам и женщинам переспать с ними за еду или крохотное вознаграждение.
Сексуальные скандалы, связанные с миротворцами, вспыхивали и раньше. Крупный инцидент произошел в 2015 году — тогда военнослужащих уличили в сексе с африканскими жителями, в том числе несовершеннолетними, в обмен на продовольствие. После этого глава миссии ООН в ЦАР ушел в отставку.
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