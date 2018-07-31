Чем опасен полиэтилен и другой пластик?

Власти Казахстана намерены навсегда отказаться от использования полиэтилена. Закапывать или сжигать пакеты и другие отходы из полиэтилена одинаково вредно. Одно из решений проблемы легких отходов — переработка.

Чем опасен полиэтилен и другой пластик, в студии телеканала «МИР 24» рассказала руководитель общественного движения «Мусора больше нет», куратор проекта «Раздельный сбор» Анна Подолина.

— В Казахстане с полиэтиленом борются с помощью переработки. Его измельчают, моют, сушат, снова плавят и в результате получаются гранулы размером с горошину. Потом из переработанного материала снова делают пакеты, упаковку и другие хозтовары. При такой переработке он действительно становится абсолютно безопасным?

Анна Подолина: Нет, к сожалению, пластики никогда не будут безопасными, они постоянно выделяют отравляющие вещества. У пластика максимум семь этапов переработки (обычно меньше), а дальше он превращается в отходы, которые не подлежат переработке. Они опасны и с ними ничего сделать нельзя. Поэтому лучший вариант — это совсем отказаться от полиэтилена и внедрить альтернативу, которая в мире уже есть.

— Полиэтилен и другой пластик считается одним из самых вредных видов отходов. Почему его нельзя закопать или сжечь?

Анна Подолина: Считается, что при закапывании пластик будет разлагаться минимум 400 лет и непрерывно отравлять окружающую среду. Он разлагается на микропластик, который несет и химическое, и физическое отравление. Гранулы пластика могут съесть животные. При сжигании пластика выделяются одни из самых опасных для здоровья человека веществ — диоксины. Они устойчивы, не разлагаются тысячу лет и не выводятся из организма.

Моя позиция — надо полностью отказаться от полиэтилена. Есть похожие пакеты, но органические, сделанные из крахмала или целлюлозы. У них есть маркировка «composted». Это значит, что они компостируются, превращаются в черную плодородную землю. Это абсолютно безопасный продукт, это легкая влаго— и жиронепроницаемая упаковка, пользоваться ей удобно.

Можно использовать тканевые сумки, сетки-фруктовки, а масло, мясо и ягоды, которые текут, класть в пакет, который подлежит компостированию. Потом его можно закопать в домашний цветок или на даче и получить удобрение.

От пластиковых фракций мир уходит. В некоторых странах уже есть штрафы в 10 тысяч евро. Мир отказывается от одноразовой упаковки. Мусорный след — это целые страны, которые завалены мусором, это тихоокеанское пятно, которое по размерам больше Техаса.

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