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Арестованный за взятки экс-главврач перинатального центра пишет стихи в СИЗО
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Арестованный за взятки экс-главврач перинатального центра пишет стихи в СИЗО 

sibnovosti.ru 44 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Арестованный за взятки экс-главврач краевого перинатального центра Андрей Павлов написал несколько стихотворений в СИЗО. Свои произведения он опубликовал на странице в Facebook.
В последнем Павлов попытался выразить те эмоции, которые испытывает каждый день, находясь под арестом. Он назвал свое стихотворение «Прогулка».
Стоя под дождем в бетонной яме, Сквозь решетку смотрим в небеса Думы о родных, друзьях, о маме Застилают влажные глаза…
Главное при этом— не сдаваться! Не давать в тюрьме себя гнобить! А начнешь под гнетом прогибаться— Враг начнет в больное место бить!
Вот такая странная прогулка— Постоял, немного подышал… Сапоги стучат в продоле гулко «Выходите» — конвоир сказал…
Отметим, что ранее Павлов посвящал стихи медикам и коллективу перинатального центра, которым руководил до июня 2018 года.
Напомним, Андрея Павлова подозревают в получении откатов. В производстве следственного комитета находится семь уголовных дел. По версии силовиков, экс-главврач организовал преступную схему, благодаря которой получал взятки от предпринимателей в размере 10% от стоимости контрактов. Сам Андрей Павлов свою вину не признает. Под арестом медик пробудет еще минимум полтора месяца — до 28 августа.
Фото: Андрей Павлов / Facebook
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