Счетная палата пока не планирует проверку РКК «Энергия»

В конце июля в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что Счетная палата проведет комплексную проверку РКК «Энергия» по просьбе самого «Роскосмоса». Еще ранее сообщалось, что глава этой корпорации Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. В июне также сообщалось, что 40% нарушений, выявленных СП в прошлом году, пришлись именно на «Роскосмос». В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей.

Как сказал журналистам Кудрин, пока такой проверки не планируется. «У нас пока недостаточно информации (для проведения проверки РКК „Энергия“ — ред.). И в течение года такие проверки, как правило, проводятся по особым каким-то решениям — в первую очередь, президента, премьер-министра, парламента. Но иногда, в исключительных случаях мы сами принимаем (решение о проверке — ред.)… Мы договорились, что если это нужно срочно, то должно быть соответствующее поручение», — сказал Кудрин.

Он также отметил, что план работы Счетной палаты пока не сверстан. «Нет, не сверстан. Я решений никаких не принимал и никаких решений на коллегию тоже не вносил и пока не собираюсь», — сказал Кудрин.