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Счетная палата пока не планирует проверку РКК «Энергия»
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Счетная палата пока не планирует проверку РКК «Энергия» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГУСЕВ (Калининградская обл. ), 1 авг — РИА Новости. Счетная палата РФ пока не планирует проводить проверку ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», сообщил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин.
В конце июля в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что Счетная палата проведет комплексную проверку РКК «Энергия» по просьбе самого «Роскосмоса». Еще ранее сообщалось, что глава этой корпорации Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. В июне также сообщалось, что 40% нарушений, выявленных СП в прошлом году, пришлись именно на «Роскосмос». В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей.
Как сказал журналистам Кудрин, пока такой проверки не планируется. «У нас пока недостаточно информации (для проведения проверки РКК „Энергия“ — ред.). И в течение года такие проверки, как правило, проводятся по особым каким-то решениям — в первую очередь, президента, премьер-министра, парламента. Но иногда, в исключительных случаях мы сами принимаем (решение о проверке — ред.)… Мы договорились, что если это нужно срочно, то должно быть соответствующее поручение», — сказал Кудрин.
Он также отметил, что план работы Счетной палаты пока не сверстан. «Нет, не сверстан. Я решений никаких не принимал и никаких решений на коллегию тоже не вносил и пока не собираюсь», — сказал Кудрин.
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