В Ростове мошенник от имени Росздравнадзора выпрашивает деньги у частных клиник 

В Ростовской области появился мошенник, «выпрашивающий» деньги у ростовских медицинских организаций. Как сообщает Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области, на рабочий телефон руководителя частной медицинской клиники в Ростове-на-Дону поступил звонок от мужчины, представившегося руководством Росздравнадзора, который попросил денег взаймы. Чем закончилась ситуация в надзорном органе не уточнили. Однако предупредили, что о всех подобных случаях нужно немедленно сообщать в полицию и уведомлять территориальный орган по телефону в Ростове-на-Дону 8 (863) 286-98-16.