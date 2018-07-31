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В Ростове мошенник от имени Росздравнадзора выпрашивает деньги у частных клиник
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В Ростове мошенник от имени Росздравнадзора выпрашивает деньги у частных клиник 

Ростовские Вести 1 час назад
В Ростовской области появился мошенник, «выпрашивающий» деньги у ростовских медицинских организаций. Как сообщает Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области, на рабочий телефон руководителя частной медицинской клиники в Ростове-на-Дону поступил звонок от мужчины, представившегося руководством Росздравнадзора, который попросил денег взаймы. Чем закончилась ситуация в надзорном органе не уточнили. Однако предупредили, что о всех подобных случаях нужно немедленно сообщать в полицию и уведомлять территориальный орган по телефону в Ростове-на-Дону 8 (863) 286-98-16.
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