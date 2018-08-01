Препарат из клиник в Москве, где пострадали пациентки, был качественным

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Препарат для наркоза, который применялся в нескольких московских клиниках пластической хирургии, где пострадали пациентки, соответствует стандартам качества и безопасности, расследование причин случившегося продолжается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора

Ранее СК возбудил уголовные дела о смерти и причинении вреда пациентам в частных клиниках на севере и в центре Москвы при проведении пластических операций. Руководитель Росздравнадзора заявил, что идет проверка медикаментов, которые использовались в клиниках, по данным ведомства, смерти связаны с инфицированием.

Образцы лекарственного препарата были изъяты в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ООО «Медланж» и ООО «Медклиника», в которых данное лекарственное средство использовалось при проведении пластических операций пациентам, образцы были отобраны Росздравнадзором в рамках выборочного контроля, уточнили в пресс-службе.

"Лекарство «Пропофол», используемое в клиниках, где пострадали пациентки при проведении пластических операций, соответствует качеству и безопасности", — говорится в сообщении.

Расследование причин ЧП продолжается, отметили в пресс-службе.

"Пропофол" — рецептурный препарат для неингаляционного наркоза и поддержания состояния общей анестезии.