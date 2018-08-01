Наркоз в клиниках красоты, где погибли пациентки, был качественным

Препарат для наркоза, который применялся в нескольких московских клиниках пластической хирургии, где погибли пациентки, был качественным, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора

«Лекарство «Пропофол», используемое в клиниках, где пострадали пациентки при проведении пластических операций, соответствует качеству и безопасности», — говорится в сообщении. Расследование причин ЧП продолжается.

Ранее СК возбудил уголовные дела о смерти и причинении вреда пациентам при проведении пластических операций в частных московских клиниках ООО «Медланж» и ООО «Медклиника». Руководитель Росздравнадзора заявил, что идет проверка медикаментов, которые использовались в медучреждениях. По данным ведомства, смерти связаны с инфицированием. «Пропофол» — рецептурный препарат для неингаляционного наркоза и поддержания состояния общей анестезии.