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Наркоз в клиниках красоты, где погибли пациентки, был качественным
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Наркоз в клиниках красоты, где погибли пациентки, был качественным 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Препарат для наркоза, который применялся в нескольких московских клиниках пластической хирургии, где погибли пациентки, был качественным, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
«Лекарство «Пропофол», используемое в клиниках, где пострадали пациентки при проведении пластических операций, соответствует качеству и безопасности», — говорится в сообщении. Расследование причин ЧП продолжается.
Ранее СК возбудил уголовные дела о смерти и причинении вреда пациентам при проведении пластических операций в частных московских клиниках ООО «Медланж» и ООО «Медклиника». Руководитель Росздравнадзора заявил, что идет проверка медикаментов, которые использовались в медучреждениях. По данным ведомства, смерти связаны с инфицированием. «Пропофол» — рецептурный препарат для неингаляционного наркоза и поддержания состояния общей анестезии.
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