Пение травы и экомода. «Час зеленого творчества» пройдет в Иркутске 

Иркутян приглашают принять участие в ежегодной международной экологической акции «Час зеленого творчества», которая пройдет 1 августа в парке Парижской Коммуны в Иркутске. В этом году мероприятие посетят две мировые знаменитости — российско-британский музыкант Евгений Маслобоев и международный эксперт и консультант по экоустойчивой моде Ольга Джонсон.
Как корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказала организатор фестиваля «Байкал. Точка Возврата», художественный руководитель АНО «Творцы» Любовь Можаева, во время акции знаменитости представят свои перформансы. Например, Евгений Маслобоев подготовил перформанс «Пение травы» — запись шуршания травы, сделанную с помощью специального оборудования. Таким образом артист призовет людей к экологии звуков, ведь современный человек «засоряет свой эфир» различным неестественным шумом, все дальше отдаляясь от природных звуков. Как отмечает пресс-служба администрации Иркутска, под «Пение травы» будет показана новая мода экологического костюма и коллекция, созданная на фестивале будущего «Байкал. Точка Возврата».
Ольга Джонсон проведет мастер-класс, на котором расскажет о своей теории экоустойчивой моды, а также о том, как человек должен действовать, чтобы оставаться модным, но при этом не нести негативное влияние на планету.
Кроме того, во время акции пройдут различные выступления, мастер-классы, лекции, выставки и показы, например, йоги и бумаги ручной работы из водоросли спирогиры. «Каждый участник акции сам выбирает посыл, который хочет донести для людей», — сказала Любовь Можаева.
Оператором «Часа зеленого творчества» в этом году выступит благотворительный магазин «Вторник», который представит модный показ — на моделях будет одежда, которую люди сдали в благотворительный магазин или специальные боксы для сбора одежды.
Международная акция «Час зеленого творчества» проходит с 2014 года в разных частях Иркутской области. Как сообщают создатели, с 2014 по 2017 годы акция объединила около 5500 человек в десяти странах. «За это время мы заметили, что экологию перестали воспринимать только как уборку мусора. Раньше нам часто подавали заявки на сбор мусора и создания из него инсталляций, теперь появилась хорошая база проектов так называемой позитивной экологии», — отметила Любовь Можаева. По ее словам, основная задача «Часа зеленого творчества» не в уборке мусора, а в создании правильного экологического мышления у людей, которое поможет им не просто исправлять уже совершенные ошибки (речь идет о свалках и утилизации мусора), но и научиться жить в гармонии с природой.