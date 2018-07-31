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Сегодня день рождения отмечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин
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Сегодня день рождения отмечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня день рождения отмечает глава Саратовской митрополии, Почётный гражданин Саратовской области митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин Владимир Сергеевич).
Владимир Сергеевич родился 31 июля 1961 года в городе Сухуми Абхазской АССР в семье служащих.
С 1977 по 1982 год учился на вечернем отделении филологического факультета Абхазского государственного университета. Одновременно в с 1979 по 1981 год работал экскурсоводом, с 1981 по 1983 год — преподавателем русского языка и литературы в средней школе.
С 1983 по 1985 год служил в армии. После демобилизации поступил в Московскую духовную семинарию.
В мае 1986 года был принят в братию Троице-Сергиевой лавры.
21 июля 1986 года пострижен в монашество, 29 августа рукоположен в иеродиакона, 7 июня 1988 года — в иеромонаха.
В 1988 году окончил Московскую духовную семинарию и был принят в Московскую духовную академию. В октябре того же года направлен на учебу в Софийскую духовную академию имени святого Климента Охридского, одновременно учился на богословском факультете Софийского государственного университета. В период обучения в Болгарии служил внештатным священником в русском храме святого Николая в Софии.
В 1992 году, завершив учебу, вернулся в Троице-Сергиеву лавру, исполнял послушание помощника эконома.
15 декабря 1992 года назначен настоятелем подворья Троице-Сергиевой лавры в Москве.
В мае 1994 года возведён в сан игумена. 15 апреля 2000 года возведен в сан архимандрита.
19 августа 2003 года в Храме Христа Спасителя в Москве хиротонисан в епископа Саратовского и Вольского.
Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 года назначен главой новообразованной Саратовской митрополии. 8 октября возведён в сан митрополита.
Решением Священного Синода от 7 июня 2012 года утверждён в должности настоятеля (священноархимандрита) Спасо-Преображенского мужского монастыря Саратова.
Награждён почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и юбилейным нагрудным знаком губернатора Саратовской области «В ознаменование 80-летия образования Саратовской области».
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