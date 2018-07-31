Екатеринбургский парк забросали досками и щебнем

Участок парка Зеленая роща, примыкающий к клинике «УГМК-здоровье», начали благоустраивать. Об этом сообщил на своей странице в Facebook екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов.

"Прямо по грунту с бортами из необработанных досок делают «дорожки». Радует, что все это настолько кустарно, некрасиво и временно, что можно будет без сожалений все это выкорчевать в любой момент, но возникает вопрос «а зачем вообще?», если намечается полноценное благоустройство парка. Можно было сделать дорожку от выхода с территории клиники до ближайшей обустроенной дорожки в парке и на этом успокоиться", — сетует Злоказов

Прямо по грунту с бортами из необработанных досок делают «дорожки». Фото: Владимир Злоказов.

Проект благоустройства, разработанный «медниками», предусматривает строительство на этой территории спортивных и игровых площадок, зоны для воркаута, бехатоновых дорожек и малых архитектурных форм. При этом существующие зеленые насаждения якобы вырубаться не будут.

Стоит напомнить, что альтернативный проект благоустройства Зеленой рощи был вынесен в начале 2018 года на обсуждение общественности в рамках рейтингового голосования по ключевым общественным пространствам Екатеринбурга . Он был разработан компанией «Архитек» и предполагал обустройство пешеходного мостика на входе в парк с улицы Шейнкмана, трассы для скандинавской ходьбы, детских игровых площадок с «экологичными» деревянными модулями-беседками и поста круглосуточной охраны.

Кроме того, авторы концепции обещали создать по соседству с территорией Ново-Тихвинского женского монастыря мемориальную зону с именами граждан Екатеринбурга, захороненных на ныне снесенном монастырском кладбище. Несмотря на то, что проект не набрал нужного количества голосов в ходе рейтингового голосования 18 марта 2018 года, он заявлен в программе формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. Согласно этому документу, работы по благоустройству рощи начнутся в 2019 году.

Теперь жители уральской столицы требуют остановить «медное» благоустройство Зеленой рощи. В своей петиции, опубликованной на портале change.org, они, в частности, призывают мэрию Екатеринбурга опубликовать в полном объеме проект, созданный компанией «Архитек», провести его полномасштабное общественное обсуждение и при необходимости внести корректировки.

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