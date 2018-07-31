Взрывники из Нахабино ищут боеприпасы в женском монастыре Болхова

Специалисты инженерных войск из подмосковного Нахабина прибыли в Орловскую область для для обезвреживания взрывоопасных предметов времён войны.

Как сообщили в пресс-службе региональной МЧС, по благословлению митрополита Орловского и Болховского Антония рядом с Кривцовским мемориалом на месте бывшего села Березуй и разрушенного Введенского храма обустраивается скит во имя Великомученика и Победоносца Георгия.

Во времена войны на этом месте проходили ожесточённые бои, где погибло более 200 тысяч солдат и офицеров. В этих местах ещё остались неразорвавшиеся боеприпасы. От Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря в адрес регионального правительства поступила заявка на проведение обследования места строительства скита на наличие взрывоопасных предметов.

Поскольку на территории Орловской области нет специализированных подразделений по поиску и обезвреживанию боеприпасов, находящихся на глубине более полуметра, в целях обеспечения безопасности проведения работ по возведению скита, было принято решение привлечь специалистов-взрывотехников, имеющих допуск на подобную работу, сообщили в региональном МЧС

Для проведения взрывных работ в регион прибыла сводная группа разминирования гвардейской отдельной инженерно-саперной бригады Министерства обороны из подмосковного Нахабина. Специалисты инженерных войск в настоящее время приступили к работам.