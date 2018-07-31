Ещё
Взрывники из Нахабино ищут боеприпасы в женском монастыре Болхова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взрывники из Нахабино ищут боеприпасы в женском монастыре Болхова 

РИА 57 37 минут назад
Фото: РИА 57
Специалисты инженерных войск из подмосковного Нахабина прибыли в Орловскую область для для обезвреживания взрывоопасных предметов времён войны.
Как сообщили в пресс-службе региональной МЧС, по благословлению митрополита Орловского и Болховского Антония рядом с Кривцовским мемориалом на месте бывшего села Березуй и разрушенного Введенского храма обустраивается скит во имя Великомученика и Победоносца Георгия.
Во времена войны на этом месте проходили ожесточённые бои, где погибло более 200 тысяч солдат и офицеров. В этих местах ещё остались неразорвавшиеся боеприпасы. От Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря в адрес регионального правительства поступила заявка на проведение обследования места строительства скита на наличие взрывоопасных предметов.
Поскольку на территории Орловской области нет специализированных подразделений по поиску и обезвреживанию боеприпасов, находящихся на глубине более полуметра, в целях обеспечения безопасности проведения работ по возведению скита, было принято решение привлечь специалистов-взрывотехников, имеющих допуск на подобную работу, сообщили в региональном МЧС.
Для проведения взрывных работ в регион прибыла сводная группа разминирования гвардейской отдельной инженерно-саперной бригады Министерства обороны из подмосковного Нахабина. Специалисты инженерных войск в настоящее время приступили к работам.
Сообщение Взрывники из Нахабино ищут боеприпасы в женском монастыре Болхова появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Молочников из Краснозоренского района оштрафовали за антисанитарию В Орле выбрали лучшую народную дружину Ремонт фонтана городского парка Орла оценили в 56 млн рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение167
Умерла актриса Наталья Кузнецова15
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»206
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями283
Решена судьба «Дома-2»61
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
09:19
В WhatsApp появилась удобная функция
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение