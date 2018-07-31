Телешоу «Дом-2» выделили новый участок для съемок

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что новый участок для съемок реалити-шоу «Дом-2» будет находиться неподалеку от снесенного павильона. Об этом сообщает агентство «Москва».

"Собственнику объектов и земельного участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере, причем там же, с другой стороны оставшегося участка", — сказал Жидкин.

Чиновник также подчеркнул, что данное решение согласовано с собственником.

Ранее сообщалось, что московские власти решили снести съемочную площадку «Дома-2». Позднее представитель ТНТ заявил, что у телеканала есть действующий контракт с подрядчиком и выразил уверенность, что он исполнит свои обязательства согласно документу.

Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на ТНТ с мая 2004 года. Сейчас на месте, где планируется проложить дорогу, расположены нежилые помещения проекта.