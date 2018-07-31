Омская область заплатит до 16,7 млн рублей за концепцию консервации метро

Главное управление контрактной системы Омской области разместило аукцион на выбор подрядчика по разработке проекта консервации первого участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» до станции «Автовокзал» с электродепо, пишет Gorod55.ru

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,7 млн руб. Подрядчик должен будет разработать проект консервации до середины ноября текущего года.

10 мая 2018 года правительством Омской области принято решение о консервации строительства омского метрополитена. На реализацию проекта консервации, согласно предварительным расчетам, понадобится 400 млн руб.