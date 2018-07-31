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Омская область заплатит до 16,7 млн рублей за концепцию консервации метро
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Омская область заплатит до 16,7 млн рублей за концепцию консервации метро 

Rambler News Service 21 минуту назад
Фото: sibnovosti.ru
Главное управление контрактной системы Омской области разместило аукцион на выбор подрядчика по разработке проекта консервации первого участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» до станции «Автовокзал» с электродепо, пишет Gorod55.ru.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,7 млн руб. Подрядчик должен будет разработать проект консервации до середины ноября текущего года.
10 мая 2018 года правительством Омской области принято решение о консервации строительства омского метрополитена. На реализацию проекта консервации, согласно предварительным расчетам, понадобится 400 млн руб.
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