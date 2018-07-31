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К неработающему омскому метро на 10 лет приставят диспетчеров
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К неработающему омскому метро на 10 лет приставят диспетчеров 

sibnovosti.ru 26 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области объявило открытый конкурс на разработку технической документации для начала консервации недостроенного омского метро.
Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 16,7 млн рублей. Исполнитель должен будет разработать техдокументацию для консервации первого, правобережного участка метрополитена: от станции «Красный путь» (библиотека имени Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная). По условиям контракта, работа должна быть завершена до 15 ноября 2018 года.
В технической документации должны быть изложены методы обеспечения водонепроницаемости подземных сооружений, подключения к энергоснабжению, а также создания диспетчерского пункта, работники которого будут круглосуточно следить за неработающим омским метро. Планируемый срок консервации объекта составит не менее 10 лет, после чего власти региона не исключают возможности возобновления проекта. В связи с этим, контракт предусматривает «сухой» способ консервации метро: «обеспечение водоотлива из подземных выработок и поддержание сооружений в состоянии, пригодном для эксплуатации и возобновления впоследствии приостановленных работ».
Напомним, строительство метрополитена в Омске началось в 1992 году, но, несмотря на неоднократно заявляемые сроки сдачи объекта, в связи с отсутствием финансирования так и не завершилось. В итоге состоящее из одной станции омское метро стало популярным интернет-мемом, а врио омского губернатора Александр Бурков заявил о необходимости консервации объекта и попросил чиновников «перестать смешить весь мир самой короткой схемой метро».
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