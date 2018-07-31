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Спасти белого лебедя: в Башкирии водоплавающего вылечила его вторая половинка
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Спасти белого лебедя: в Башкирии водоплавающего вылечила его вторая половинка 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Белый лебедь, которого на берегу озера Кандры-Куль заметил капитан Всероссийского общества спасания на водах России, вернулся в семью.
Лебедь вернулся в семью
Как было дело, в середине июля житель Башкирии заметил, что птица неподвижно сидит на Бергу водоема несколько дней. Спасатель решил подобраться к нему поближе и выяснил, что у птицы сломана левая лапка.
— Уже второй день раненый лебедь сидит на пирсе центральной спасательной станции. Как будто дикая птица целенаправленно прилетела или приплыла за помощью к людям. Ему требуется срочная помощь ветеринаров и экологов, — рассказал спасатель.
Узнав об этом сотрудники Минэкологии РБ пытались поймать раненную птицу, но он не давался в руки. Лебедь оказался сильным. Специалисты решили выжидали, что же будет дальше.
Каждый день к нему прилетала и его вторая половинка. Как отметил начальник отдела Мунир Идрисов, поврежденная лапа не была сломана. Видимо это был вывих, опухоль спала и лебедь смог летать.
Теперь он находится возле своей семьи на озере Сереккуль, которое чуть выше Кандрыкуля. Здесь лебеди гнездятся и выводят потомство. У нашего героя в этом году вылупилось шесть птенцов, об этом сегодня сообщили сотрудники природного парка «Кандры-Куль».
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