Спасти белого лебедя: в Башкирии водоплавающего вылечила его вторая половинка

Белый лебедь, которого на берегу озера Кандры-Куль заметил капитан Всероссийского общества спасания на водах России , вернулся в семью.

Лебедь вернулся в семью

Как было дело, в середине июля житель Башкирии заметил, что птица неподвижно сидит на Бергу водоема несколько дней. Спасатель решил подобраться к нему поближе и выяснил, что у птицы сломана левая лапка.

— Уже второй день раненый лебедь сидит на пирсе центральной спасательной станции. Как будто дикая птица целенаправленно прилетела или приплыла за помощью к людям. Ему требуется срочная помощь ветеринаров и экологов, — рассказал спасатель.

Узнав об этом сотрудники Минэкологии РБ пытались поймать раненную птицу, но он не давался в руки. Лебедь оказался сильным. Специалисты решили выжидали, что же будет дальше.

Каждый день к нему прилетала и его вторая половинка. Как отметил начальник отдела Мунир Идрисов, поврежденная лапа не была сломана. Видимо это был вывих, опухоль спала и лебедь смог летать.

Теперь он находится возле своей семьи на озере Сереккуль, которое чуть выше Кандрыкуля. Здесь лебеди гнездятся и выводят потомство. У нашего героя в этом году вылупилось шесть птенцов, об этом сегодня сообщили сотрудники природного парка «Кандры-Куль».