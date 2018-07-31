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Французский парламент проголосует по вотуму недоверия правительству
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Французский парламент проголосует по вотуму недоверия правительству 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Французский парламент может вынести сегодня вотум недоверия правительству. Как пишет Public Senat, критика в отношении кабинета министров посыпалась со стороны всех представителей оппозиции из-за скандала, возникшего вокруг бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, избившего манифестанта. Депутаты хотят получить объяснение, как тот, кого СМИ называют ближайшим помощником президента Эмманюэля Макрона, оказался на первомайской демонстрации в полицейской форме.
Подобные вотумы очень популярны во Франции, с 1958 года было проведено более 100 голосований. Однако впервые вопрос поднимается вскоре после победы на выборах, и впервые недоверие выражают одновременно представители и левой, и правой оппозиции. Впрочем, власти Франции не очень беспокоятся по этому поводу, поскольку правящая партия «Вперед, республика!» имеет подавляющее большинство в парламенте и может заблокировать решение об отставке правительства. Оппозиция и не рассчитывает на такой исход, надеясь лишь получить ответы на свои вопросы от главы правительства Эдуарда Филиппа.
Напомним, в середине июля в руки французских журналистов попала видеозапись, на которой видно, как Беналля в специальном шлеме, который обычно используют полицейские, напал на молодого человека, повалил его на землю, нанес несколько ударов, а затем скрылся. Инцидент произошел первого мая на площади Контрэскарп в Париже.
После разразившегося скандала бывшему сотруднику президентской администрации было предъявлено официальное обвинение в превышении служебных полномочий. Вместе с другим коллегой и тремя полицейскими офицерами он был взят под арест. А затем стало известно, что президент Франции приказал произвести беспрецедентную по масштабам реорганизацию своего штаба.
Из-за скандала уровень поддержки Макрона серьезно упал. Только 39 процентов граждан страны положительно смотрят на деятельность главы государства. При этом 61 процент французов выразил «полное неудовлетворение» действиями главы республики. Наибольшую критику в отношении Макрона высказали сторонники «Демократического движения», "Республиканцев" и Соцпартии.
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