Французский парламент проголосует по вотуму недоверия правительству

Французский парламент может вынести сегодня вотум недоверия правительству. Как пишет Public Senat, критика в отношении кабинета министров посыпалась со стороны всех представителей оппозиции из-за скандала, возникшего вокруг бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, избившего манифестанта. Депутаты хотят получить объяснение, как тот, кого СМИ называют ближайшим помощником президента Эмманюэля Макрона, оказался на первомайской демонстрации в полицейской форме.

Подобные вотумы очень популярны во Франции , с 1958 года было проведено более 100 голосований. Однако впервые вопрос поднимается вскоре после победы на выборах, и впервые недоверие выражают одновременно представители и левой, и правой оппозиции. Впрочем, власти Франции не очень беспокоятся по этому поводу, поскольку правящая партия «Вперед, республика!» имеет подавляющее большинство в парламенте и может заблокировать решение об отставке правительства. Оппозиция и не рассчитывает на такой исход, надеясь лишь получить ответы на свои вопросы от главы правительства Эдуарда Филиппа.

Напомним, в середине июля в руки французских журналистов попала видеозапись, на которой видно, как Беналля в специальном шлеме, который обычно используют полицейские, напал на молодого человека, повалил его на землю, нанес несколько ударов, а затем скрылся. Инцидент произошел первого мая на площади Контрэскарп в Париже.

После разразившегося скандала бывшему сотруднику президентской администрации было предъявлено официальное обвинение в превышении служебных полномочий. Вместе с другим коллегой и тремя полицейскими офицерами он был взят под арест. А затем стало известно, что президент Франции приказал произвести беспрецедентную по масштабам реорганизацию своего штаба.