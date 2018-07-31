Минтранс предлагает выделить 1,056 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Норильске

Минтранс хочет выделить более одного миллиарда рублей на реконструкцию аэропортного комплекса в Норильске . Если не провести соответствующие работы до конца 2018 года, воздушная гавань не сможет принимать самолёты зимой, считают в ведомстве.

Соответствующие поправки предлагается внести в госпрограмму «Развитие транспортной системы». Проект постановления Правительства опубликован на официальном сайте правовой информации.

После корректировки проекта по строительству комплекса новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) аэропорта Шереметьево образовалась экономия денежных средств в размере 1,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к документу.

Их планировалось потратить на переустройство Перепечинского шоссе, искусственные покрытия, земельные работы и так далее. Сэкономленные деньги ведомство хочет перераспределить между другими аэропортами, работы в которых необходимо завершить до 2019 года.

Так, Минтранс предлагает выделить более 1,056 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортного комплекса в Норильске. Ведомство уточняет, что в 2016-2017 там отремонтировали всего 1,7 тысячи метров взлётно-посадочной полосы. В связи с закрытием оставшегося участка на реконструкцию, аэропорт будет вынужден в летний период принимать самолёты с ограничениями. Зимой 1,7 тысячи метров взлётно-посадочной полосы вовсе не хватит для приёма воздушных судов. Таким образом, её реконструкцию нужно полностью завершить в 2018 году.

На проведение работ в Норильском аэропорте Алыкель в 2018 году Минтранс предлагает выделить 143,98 миллиона рублей. Ещё 313 миллионов ведомство хочет отвести на второй этап реконструкции аэропорта Домодедово и ремонт его летней зоны. Аэропортному комплексу Баландино ( Челябинск ) может быть выделено 600 тысяч рублей на те же цели.

В 2019 году оставшиеся средства будут вновь распределены между этими воздушными гаванями.

В минувший понедельник стало известно, что Минтранс составил перечень вещей, которые не нужно взвешивать как ручную кладь. Её размер при этом не должен быть меньше 5 килограммов на одного пассажира. К предметам, не попадающим под понятие ручной клади, Минтранс отнёс дамские сумки, рюкзаки, букеты цветов, детское питание, коляски, костюмы в портпледе, трости, лекарства и так далее.