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Минтранс хочет перераспределить в 2018 г средства на реконструкцию региональных аэродромов
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Минтранс хочет перераспределить в 2018 г средства на реконструкцию региональных аэродромов 

Прайм 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Минтранс РФ предлагает перенаправить бюджетные средства в 2018 году, выделенные на реконструкцию аэродромной инфраструктуры "Шереметьево" и "Домодедово", на реконструкцию аэродромов Норильска и Челябинска, следует из проекта поправок в государственную программу «Развитие транспортной системы».
"Настоящая корректировка подготовлена в целях исполнения поручения правительства Российской Федерации от 14.05.2018 № АД-П9-2757 о необходимости ускорения финансирования реконструкции аэропорта г. Норильска и решений, принятых на межведомственном совещании по подготовке объектов инфраструктуры г. Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, в части начала работ по реконструкции аэропорта г. Челябинска в 2018 году", — говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в связи с корректировкой проекта строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в «Шереметьево» образовалась экономия денежных средств по объекту 1,2 миллиарда рублей. Эти средства предлагается направить на реконструкцию инфраструктуры аэропорта «Алыкель» (Норильск).
Средства по проекту реконструкции «Домодедово» кабмин намерен распределить на развитие аэропорта «Баландино» (Челябинск). В текущем году на этот проект предлагается перераспределить 600 миллионов рублей.
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