Александр Нерадько провел рабочее совещание в аэропорту Норильска

Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел в аэропорту Норильска рабочее совещание по вопросам реконструкции взлетной полосы, перрона, объектов радиотехнического обеспечения полетов и инфраструктуры аэропорта в 2018 г.

В работе совещания также участвовали представители компании «Норникель» , администрации Красноярского края , города Норильска, аэропорта «Норильск», авиакомпании NordStar и группы компаний S7, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», ФГУП ГК ОрВД и подрядчиков реконструкции — ООО «Трансстроймеханизация» и ООО «Техспецпроект».

На совещании было отмечено, что заданные темпы работ позволяют полностью завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), участка перрона, рулежных дорожек, объектов радиотехнического обеспечения полетов и весь объем других работ, запланированных на строительный сезон в 2018 г. К сентябрю необходимо заменить на полосе светосигнальное, метеорологическое и радиотехническое оборудование, обеспечивающее полеты. Работы на аэропортовых объектах ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним, что за два прошедших лета было заменено 1740 метров бетонного покрытия ВПП. В этом году был уложен еще 1081 метр нового полотна. Две недели назад в аэропорту «Норильск» приступили к реконструкции перрона, которая продолжится и следующим летом, но уже не повлияет на перевозки пассажиров.

Работа аэропорта в период реконструкции ВПП не прекращалась благодаря разработанной и утвержденной схеме организации пассажирских авиаперевозок на короткую ВПП на среднемагистральных самолетах вместительностью более 140 человек. По расчетам авиаперевозчиков, в общей сложности за летний период будет перевезено более 212 000 человек. Это количество совпадает с объемом перевозки в предыдущие годы, до начала реконструкции. Норильчане спокойно отправляются в запланированный отпуск и своевременно возвращаются обратно. В 2019 г. авиаперевозки будут осуществляться без ограничений на всю располагаемую длину ВПП.

Ранее, до начала работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, планировалось полностью закрыть аэропорт «Норильск» на один летний сезон. Такая практика используется и считается оптимальной с точки зрения сроков проведения работ. Однако с учетом социальной важности аэропорта Росавиация совместно с администрациями края и Норильска, руководством компании «Норникель» было проработано решение и найдены технологические возможности реконструкции без полного закрытия объекта.

По материалам ПАО «ГМК „Норильский никель“