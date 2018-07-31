Прокуроры взялись «верёвочников» острова Русский

Они берут деньги за въезд на «дикие пляжи».

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока совместно с органами полиции проводится плановая проверка исполнения законодательства при освоении и использовании береговых линий, в том числе при взимании платы за доступ к водным объектам о. Русский г. Владивостока

На минувшей неделе под председательством прокурора Фрунзенского района г. Владивостока Дмитрия Стовбуна проведено межведомственное совещание, посвященное вопросам состояния законности в указанной сфере и недопущению фактов незаконного взимания платы на доступ к водным объектам о. Русский г. Владивостока.

По итогам совещания обсуждены и запланированы меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия членов межведомственной рабочей группы и активизацию работы по пресечению нарушений прав граждан на беспрепятственное пользование береговой полосой водных объектов.

В настоящее время ОП №4 УМВД России по г. Владивостоку уже проведены оперативно-профилактические мероприятия в местах пляжного отдыха граждан о. Русский г. Владивостока.

В ходе мероприятий выявлены факты незаконного взимание денежных средств с граждан на доступ к т.н. стихийным пляжам (б. Тобизина, б. Парис, мыс Ахлестышева — пляж «Каменный» и пляж «Парадайс», б. Мелководная, мыс Вятлина, м. Поспелова, п. Минка — пляж «Уют»), осуществления предпринимательской деятельности в отсутствие необходимых документов, незаконной реализации алкогольной продукции, размещения нестационарных и стационарных объектов торговли и услуг, самовольного занятия земельных участков и др.

По всем выявленным нарушениям закона сотрудниками полиции приняты меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, выданы требования о прекращении незаконной деятельности.

Во исполнение решения межведомственного совещания подобные мероприятия будут проводиться в текущем году ОП №4 УМВД России по г. Владивостоку на постоянной основе. По всем фактам взимания денежных средств для доступа отдыхающих к указанным стихийным пляжам необходимо сообщать в дежурную часть ОП №4 УМВД России по г. Владивостоку по телефонам: 249-09-26, 265-53-41.

Деятельность отдела полиции в указанном направлении находится на постоянном контроле в прокуратуре Фрунзенского района г. Владивостока. В случае непринятия мер по проверке сообщений о незаконных взиманиях денежных средств необходимо обращаться в прокуратуру района по телефону: (8423) 241-41-64.