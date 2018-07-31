Путин — царь всея Руси и миротворец

«Решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если наша система предупреждения ракетных атак зафиксирует не только старт ракет, но и даст точный прогноз траектории полетов. Это называется „ответно-встречный удар“. То есть если кем-то будет принято решение уничтожить Россию , у нас возникнет законное право ответить. Да, для человечества и для мира это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: „А зачем нам такой мир, если там не будет России?“ — Владимир Путин

В июне-июле этого года произошли два важных события мирового масштаба. Речь идет о Чемпионате мира по футболу и о встрече Путина с Трампом. Чемпионат был организован безупречно. До открытия вышло множество статей с сомнениями насчет того, что у России получится обеспечить безопасность, несмотря на все ее заверения. Некоторые говорили даже о бойкоте по примеру того, что случилось в Сочи , где западные страны превратили спортивное соревнование в политические разборки. Намекали даже, что у России нет ни навыков, ни средств для должного обеспечения безопасности. Только вот на чемпионате не было ни хулиганства, ни проявлений терроризма. Все держалось под контролем. В такой обстановке президент Макрон не постеснялся дважды за неделю слетать в Россию.

Германией и Чего стоит хотя бы эта покровительственная публикация: „Россия, не церемонясь, сразу же заявила о жесткости в отношении всех нарушителей спокойствия, у которых мог бы возникнуть соблазн заявить о себе на соревновании. С начала 2018 года президент Путин неоднократно появлялся в международных СМИ с заверениями, что его страна сделает все возможное для обеспечения полной безопасности игроков и спортсменов. (…) Таким образом, Россия может стать идеальной целью для террористов, а Чемпионат мира потенциально может принести им мировую огласку. (…) Россия относится к числу стран, где хулиганство развито особенно сильно, наряду с Великобританией Польшей . (…) В России утверждают, что на безопасность было выделено 455 миллионов евро. Это немало, но не производит впечатления по сравнению с 1,47 миллиарда в Бразилии и 855 миллионами в ЮАР “.

Футбол — положительные итоги для России

Помимо безупречной организации, о которой говорят большинство гостей и участников чемпионата, стоит отметить контроль. Такой контроль подтверждает то, что в России был наведен порядок, и что она держит в руках собственную судьбу, как и все развитые страны. Следующий материал представляет нам искреннюю и объективную оценку: „Говорить о положительных итогах Чемпионата мира по футболу в России — это литота: даже самые ярые русофобы были вынуждены признать, что организация была образцовой. В практическом плане, ни одна другая страна еще не дала столько для гостей соревнований: тысячи волонтеров в городах-организаторах для приема и помощи туристам, бесплатный междугородний и московский транспорт, примерная служба безопасности, которая не допустила ни одного (!) инцидента во время или между матчами. Российским организаторам можно только аплодировать.

В политическом плане прибытие многих глав европейских, африканских и азиатских государств (многие из них провели встречу с Владимиром Путиным) позволило России в очередной раз подчеркнуть свой статус ключевого игрока на международной арене. Как бы то ни было, самый главный момент, наверное, произошел в человеческом плане. Иностранцы в своем большинстве приехали в страну, будучи уже обработанными антироссийской пропагандой. Английское правительство не рекомендовало своим граждан ехать в „опасную страну“ жестоких и безжалостных хулиганов, а американские власти советовали не доверять русским женщинам, которые готовы на все, чтобы загнать иностранца в ловушку и сделать из него шпиона и т.д. Тем не менее в социальных сетях появились сообщения удивленных иностранных болельщиков: россияне, оказывается, приветливы и доброжелательны, а праздник еще не испортил ни один хулиган!

Единственный „отрицательный“ момент, по мнению некоторых болельщиков, заключается в „трудностях“ переспать с российскими девушками. Да, вопреки западной пропаганде, не все россиянки — шлюхи! Вспоминается рекомендация депутата Тамары Плетневой , главы думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей: „Я бы хотела, чтобы в нашей стране люди разных национальностей совокуплялись по любви. Будучи гражданами России, они бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их. (…) Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но все же“. После финала в стране также не было зарегистрировано ни одного инцидента: сожженных машин, разграбленных магазинов или обезображенных флагов. Единственной работой полицейских было помочь болельщикам добраться до гостиниц. Прекрасная работа, которая будет приводиться в пример организаторам будущих спортивных мероприятий.

Обо всем этом многое говорит крик души одного из болельщиков: „Спасибо гостеприимному российскому народу за встречу. Спасибо ему за пример. Молюсь, чтобы он сохранил однородность, отвагу, достоинство и радость жизни. Да здравствует российская нация!“

То же самое говорит и Жан-Ив Жезекель (Jean-Yves Jézéquel): „Людей с Запада и из Азии в первую очередь поразил оказанный в России прием, а также хорошее настроение, открытость, уважительность и человечность тех, кто встретились им за время пребывания в стране. Кроме того, европейцев поразила чистота российских городов и качество обустройства, в частности инфраструктура. Лицо и образ России не соответствуют той глупой демонизации, которую сформировали западные власти и навязывают своим народам через подконтрольные им СМИ. Безопасность на улицах и стадионах обеспечивалась безупречно: за месяц праздника под названием Чемпионат мира по футболу не произошло ни одного происшествия. По всей видимости, нам нечему учить россиян. Поэтому пусть лучше каждый занимается собственными проблемами“.

Ненавидеть Россию — работа с полной занятостью

В любом случае еще несколько месяцев назад образ России оставлял желать лучшего. Стоит вспомнить хотя бы европейские санкции (в конечном итоге они обернулись против стран, которые их ввели) — приказ империи вассалам разорвать связи и ужесточить тон. Кроме того, после темного украинского дела Франция решила не выполнять договор на поставку „Мистралей“, хотя они уже были оплачены, а экипажи начали подготовку. Наконец, были придумано дело Скрипалей.

В таких условиях становится прекрасно понятной такая фраза отставного офицера ЦРУ Филипа Джиралди (Philip Giraldi): „Ненавидеть Россию — работа с полной занятостью“. Он объясняет зарождение антироссийских настроений в США , учитывая то, что Россия никогда не проявляла в их отношении агрессии. Он винит во всем неоконсерваторов: „Я недавно вернулся из России и с радостью могу заявить, что российский народ и встреченные мной представители бюрократии не рассыпались в едких замечаниях по поводу американцев, чего я ждал из-за клеветы в отношении Москвы и всех ее действий в американских СМИ и истеблишменте. К моему большому удивлению, простые россияне не боятся открыто критиковать президента Владимира Путина за его автократические склонности и готовность мириться с коррупцией, однако все, с кем я говорил, признают, что он в целом действовал конструктивно, значительно улучшив жизнь людей. Путин все еще невероятно популярен“.

“Возникает вопрос: Кому выгодна вражда с Россией? (…) Оборонным предприятиям нужен враг для оправдания их существования, тогда как членам конгресса необходимы эти корпорации для финансирования своих кампаний. СМИ нужны страшилки для аудитории, а общественность привыкла жить в мире, где за горизонтом скрываются страшные угрозы. Все это означает усиление правительственного контроля для обеспечения всеобщей безопасности».

Центральная роль еврейских интеллектуалов-неоконсерваторов

Помимо денег автор отмечает два других важных момента: уверенность в мессианском характере американского господства в мире и настоятельная необходимость всегда быть на стороне Израиля . «Затем идут неоконсерваторы. Как всегда, они представляют собой силу, которая отличается концепцией, как они говорят, творческого разрушения. Прежде всего, это нужно для легкого финансирования их фондов и экспертных групп, однако проявляется и в интеллектуальном плане, что превращает их в интеллектуальный авангард партии войны. (…) Неоконсерваторы верят только в две вещи. Во-первых, США — единственная мировая сверхдержава, которая получила божественное право на мировое лидерство, подкрепляя его силой, если нужно. На публике все это выражается понятием „американская исключительность“. Американский интервенционизм не раз проявлялся на практике, прежде всего силовым путем, поскольку это практически не оставляло места для споров и дискуссий. Второй принцип подразумевает, что нужно сделать все для защиты и поддержки Израиля. Без двух этих факторов нет неоконсерваторов».

«Отцами-основателями идеологии неоконсерваторов были еврейские интеллектуалы из Нью-Йорка . На самом деле они всегда были липовыми консерваторами и занимали целый ряд агрессивных позиций по внешней политике и национальной безопасности, придерживаясь при этом в частном порядке стандартной еврейской либеральной линии по социальным вопросам. Мне уже давно кажется, что главная причина ненависти к России со стороны неоконсерваторов носит в значительной степени племенной или даже религиозно-этнический характер. (…) Утверждения о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году — явная чушь. Кроме того, даже самый поверхностный анализ событий в Грузии и на Украине за последние десять лет говорит о том, что Россия совершенно легитимным образом реагировала на серьезные угрозы для своей безопасности со стороны США, которых поддерживали Израиль и другие страны. (…) Так откуда же столько ненависти? Неоконсерваторы прекрасно ладили с Россией, когда при помощи олигархов (по большей части евреи с международными связями) и финансистов грабили ресурсы бывшего СССР при несчастном Борисе Ельцине в 1990-х годах. Разговоры о предполагаемой российской угрозе вновь появились в подконтрольных неоконсерваторам СМИ и экспертных группах лишь после того, как пришедший к власти националист старой закалки Владимир Путин решил перекрыть канал денег».

Евреи и большевистская революция

Автор идет еще дальше и утверждает, что евреи стали предвестниками революции 1917 года: «Величайший писатель ХХ века Александр Солженицын , которого превозносили на Западе за ярое сопротивление советскому авторитаризму, внезапно остался без друзей в СМИ и издательском мире, когда опубликовал книгу „Двести лет вместе“ о российско-еврейских отношениях до 1972 года, отметив целый ряд их темных сторон. В частности, он отметил очень широкое присутствие евреев среди большевиков и ранее среди владельцев крепостных. Евреев было непропорционально много в советской тайной полиции, в ЧК, а затем в КГБ. На Украине 80% сотрудников ЧК были евреями. (…) Коммунистический режим первым в мире ввел уголовную ответственность за проявление антиеврейских настроений. (…) По данным советских властей, среди 556 ключевых чиновников большевистского государства в 1918-1919 годах было 17 русских, 2 украинца, 11 армян, 35 латышей, 15 немцев, 1 венгр, 10 грузин, 3 поляка, 3 финна, чех и 458 евреев».

Выступление Ленина на броневике у Финляндского вокзала

Запад тяжело болен

Возникает справедливый вопрос о том, почему США так злы на Россию и Китай . Жан-Ив Жезекель винит как раз глубинное государство и в частности называет причинами Сирию Иран : «США делают все, чтобы спровоцировать новую мировую войну. (…) Американское глубинное государство целенаправленно оказывает давление на Россию и Китай, чтобы те так или иначе прогнулись перед законом глобального доминирования, поскольку именно они становятся главными препятствиями на его пути. (…) Вашингтон практикует незаконные и преступные войны с нарушением Устава ООН и множества международных соглашений. Американское глубинное государство проявляет безграничное высокомерие и без зазрения совести ведет себя как „государство-хулиган“, не стесняясь читать мораль всему миру. При этом оно представляет собой главного нарушителя морали и преступника всех времен: еще ни одна цивилизация в истории человечества не дошла до такого уровня преступности, как США. Франция же сейчас считает этих нарушителей международного права друзьями, союзниками и сообщниками в борьбе со злом, по совершенно непонятным причинам для нашей порабощенной страны»

«Россия является важным союзником Ирана, который сейчас оказался под прицелом у Тель-Авива и Белого дома: они решили вместе начать войну против иранской державы, которая оказалась у самых границ Израиля в Сирии. (…) Это означает, что нападки на Россию так или иначе связаны с попыткой России и Китая освободиться с помощью БРИКС от засилья доллара, чего не удалось маленьким государствам во главе с Каддафи и Хусейном. Сегодня взгляды имперских хищников обращены на Асада, Мадуро и Иран. Именно стремление высвободиться из хватки англосаксонских финансов и избавиться от господства Сити стало толчком для формирования альянса Китая и России, которые подумывают даже о собственном регулировании рынка золота. (…) Такая озлобленность на российско-китайский альянс и его стремление сформировать независимые от доллара валютные каналы оправдывает любые направленные на его разрушение действия, поскольку он может ознаменовать собой конец господства США, которое стоит на службе «великого Израиля». США одержимы стремлением уничтожить Россию и Китай. Сегодня Трамп принял одностороннее и грубое решение о выходе из соглашения по иранской ядерной программе, за чем, как ни парадоксально, последовало возобновление экономических санкций, хотя сам Иран ни в коей мере не нарушил соглашения. (…) Жалкое зрелище «франко-американской дружбы» демонстрирует нам то, как французы стали лакеями США. Они полностью лишились суверенитета и независимости даже в экономике. Во Франции все зависит от решений Вашингтона и Брюсселя , которые стоят на службе американских интересов. Все это подтверждает, что Израиль был главным заказчиком «арабской весны», которая должна была обеспечить его гегемонию путем ослабления сирийско-иранской оси». Запад тяжело болен, и поскольку он подрывает сам себя все новыми «санкциями» с эффектом бумеранга, он может рухнуть раз и навсегда«.

Если Запад не может контролировать мир, это означает войну

Как пишет Андре Вичек (André Vitchek), Запад любит называть себя «миролюбивой частью мира»: «Но действительно ли это так? Почему мы так редко слышим мирную риторику со стороны опустошенных и по факту до сих пор колонизированных африканских и ближневосточных стран? Разве не им приходится страдать больше всех? Разве они не мечтают о мире? Или же нам просто не достает чего-то важного? Когда эти слова произносит Запад, „мир“ — действительно мир, а „война“ — на самом деле война? (…) В западном понимании „мир“ — синоним „подчинения“. Полного и безоговорочного подчинения. Все остальное — это война или потенциальные причины для нее».

Победа Путина в Хельсинки

Нассер Кандиль (Nasser Kandil) проанализировал все стороны этого выдающегося саммита, который внушает уважение, как подготовкой, так и результатами: «Было очевидно, что, позволив провести такой саммит с Владимиром Путиным, американские руководители хотели, чтобы их президент не дал увлечь себя инициативами Путина и не вступил на территорию, где Россия бы представляла собой полноправного партнера в урегулировании международных проблем и кризисов. Это означало бы конец одностороннего курса, на котором Вашингтон выстраивает свою мировую политику».

Признание конца одностороннего курса

«На саммите в Хельсинки, своеобразной ялтинской конференции на двоих, были подняты все мировые вопросы. Саммит подчеркивает признание США (первое с падения берлинской стены и распада СССР) того факта, что время одностороннего курса осталось в прошлом, и что альянс, который президент России представлял на этом саммите, является полноправным партнером в управлении миром, его экономикой и политикой, а также в обеспечении безопасности и мира. Президенту России удалось избежать любых компромиссов по тому, что он считает российскими достижениями по украинскому вопросу, в частности по присоединению Крыма . Тем самым он дал американскому коллеге возможность заявить внутренним противникам, что он проявил несогласие. Российский лидер также подтвердил альянс с Ираном, встав на защиту соглашения по его ядерной программе и подчеркнув неукоснительное соблюдение им норм МАГАТЭ . Он также не пошел ни на малейшие уступки касательно ограничения иранского присутствия в регионе и в частности в Сирии, позволив президенту США вновь призвать к давлению на Тегеран и отметить тем самым разногласия с российским коллегой».

Путин ничем не поступился по главным вопросам

Нассер Кандиль отмечает, что Путин успешно провел переговоры по всем ключевым вопросам (Сирия, Голанские высоты, Иран): «На пресс-конференции заявленное стремление президента РФ продолжить астанинский процесс под началом России, Турции и Ирана говорит о том, что он представляет победу как российско-сирийско-иранскую. Кроме того, его заявления об освобождении Голанских высот по договору от 1974 года, означают, что, по мнению России, все должно регулироваться резолюциями Совбеза ООН , в частности резолюцией 338 об уходе израильских войск с Голанских высот. При этом израильско-американская концепция связывает этот уход с аннексией региона».

Наконец, Путин предложил партнерство, в частности в сфере энергетики: «Прежде всего, это касается сложной экономической ситуации в США и готовности России предложить многообещающие инвестиционные возможности для американских предприятий, что может привести к формированию совместных бизнес-групп. Затем, Россия может быть готова предоставить США часть европейского нефтегазового рынка без ценовой конкуренции и торговой войны. Трамп уже пытался добиться этого от Европы с помощью давления, однако безуспешно. Путин понял суть нападок Трампа на поставляющий российский газ в Европу „Северный поток“ и обратился к нему как к бизнесмену и защитнику интересов американских предприятий, которые вложили миллиарды в добычу сланцевой нефти и газа для их вывода на мировой рынок».

Аргументы ливанского генерала Амина Хтета (Amine Htaite) подтверждают озвученный вывод: «Россия вырвала молчаливое одобрение США на ее участие в качестве партнера в международных вопросах. Мировой однополярности не стало. Москва подтвердила свое право доступа к европейским рынкам с учетом американских интересов, в частности в газовой сфере. Россия подчеркнула, что ее победа в Сирии не обсуждается. Режим сохранил свое место, союзники остаются, Сирия едина, иностранцы должны уйти, а безопасность Израиля обеспечивается соглашением о выводе войск 1974 года и ничем иным. Крым не обсуждается, и мир и Украина должны принять этот факт. Трамп ничего не получил по Ирану и его союзникам. Главное, чего он добился — уступок от России на продажу американского газа в Европе. Иначе говоря, все завершилось расстройством для тех, кто делали ставку на американскую победу в Сирии, изоляцию и окружение Ирана, а также готовность России удовлетворить требования Израиля и отказаться от Крыма».

ЕС в большом проигрыше

В рамках этой новой Ялты Европа с ее существенным экономическим влиянием представляется как политический лилипут. Путинская Россия в свою очередь выглядит гарантом мира. Весь мир одерживает победу над сторонниками войны. ЕС же оказывается в большом проигрыше во всех областях. Он ввел санкции против России по требованию американцев, которые ведут переговоры с Путиным. Причем от этих европейских мер страдает не Россия, а европейские и прежде всего французские фермеры. Европа сбилась с курса, и все страны придерживаются логики «спасайся кто может». Политическая Европа никогда не существовала на практике, а прийти к единому курсу для 27 стран возможно лишь в том случае, если речь идет о наказании слабых (палестинцев заодно с Израилем, сахарцев заодно с Марокко ).

Европейские вассалы издавна ориентируются на империю, которая считает их пустым местом. Мы видели это на последнем саммите семерки, когда Трамп потребовал вернуть в организацию Путина. Мы видели это на последней встрече НАТО в Брюсселе, где он заявил о необходимости выделять от 2% до 4% ВВП на финансирование альянса. Мы видели это с таможенными пошлинами и наказанием для европейских компаний, которые решили работать с Ираном. Европейцы, отказывающиеся принимать нынешние перемены в расстановке сил, погрязают в фобии по отношению к уже не существующему миру. Все это может привести к войне, которой многие не ждут из-за нежелания принять факт конца западного мира. Планета находится под постоянной угрозой разрушения.

Поспешная эвакуация «белых касок»

Символом несостоятельности коалиции стала эвакуация нашумевших «белых касок» их покровителями. Как известно, они были сформированы для борьбы с сирийской армией. После неудачи они эвакуируются и распределяются в различных европейских странах и даже в Канаде . 800 членов белых касок и их семьи были переправлены в Израиль, а затем в Иорданию . Сирийское правительство называет их марионетками поддерживающих мятежников стран. В интервью « Франс Пресс » в апреле 2017 года Башар Асад назвал их частью «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация прим.ред.): «Они сбрили бороды и надели белые каски, чтобы показаться героями гуманитарного движения. Но это не так».

«Независимая журналистка Ванесса Били (Vanessa Beeley) раскрывает тревожную истину об этой организации, которая представляет собой «пропагандистскую структуру» на службе «неоколониальных амбиций» других стран. Речь идет скорее об антиасадовской пропагандисткой структуре, которая сотрудничает с террористами. «Белые каски сыграли большую роль в пропагандистской кампании против Асада, предоставив „доказательства“ химических атак и прочих предполагаемых актов агрессии правительственных сил, которые использовались как предлог для военного вмешательства. (…) Белые каски были созданы в марте 2013 года бывшим офицером спецслужб Джеймсом Ле Мезюрье (James Le Mesurier). По словам Ле Мезюрье, ему удалось быстро получить 300 тысяч долларов в Великобритании и США. Общие отчисления достигли впоследствии 100 миллионов долларов благодаря НКО с Запада и из стран Персидского залива. По словам Били, к февралю 2018 года общие ресурсы движения достигали 150 миллионов долларов».

Франция стучится в дверь Асада

Одно из последствий реальной политики заключается в том, что Германия и Франция пытаются вновь найти общий язык с Россией. Они были вытеснены в сирийском вопросе и давно забыты в украинском, а теперь стремятся вернуться в игру касательно послевоенной Сирии. Так, после одобрения России в Восточную Гуту было отправлено 50 тонн гуманитарной помощи из Франции. Не пытается ли Париж тем самым примириться с Асадом после того, как тот выиграл войну? «Эта операция имеет для нас большое значение, в частности потому, что демонстрирует готовность России сотрудничать с нами по такому важному вопросу», — заявил «Рейтерс» один французский дипломат, попросив не называть его имени. Можно ли считать это одним из достижений недавнего визита Эммануэля Макрона в рамках Чемпионата мира по футболу? В апреле этого года сирийским правительственным силам удалось освободить Восточную Гуту от террористов, после чего в город вернулись тысячи жителей. Речь идет о густонаселенном регионе, где проживают порядка 500 тысяч человек. Россия заверила Францию, что помощь будет передана жителям Восточной Гуты. Таким образом, мы впервые видим, как западная страна отправляет целую партию медикаментов в подконтрольную правительству зону благодаря России.

«Дипломатические отношения Дамаска и Парижа были разорваны в 2011 году из-за негласной поддержки террористов со стороны Франции. На протяжении всех лет войны Франция принимала у себя так называемую «сирийскую оппозицию» и проводила десятки «конференций», которые были призваны облегчить свержение сирийского государства. После избрания Эммануэля Макрона президентом Франции сирийскую политику Парижа не раз бросало из одной крайности в другую: необходимость восстановления диалога с Асадом и участие в ударах по сирийской территории вместе с американцами. Недавно французский лидер назначил посла в Иране Франсуа Семемо (François Sémémaud), чьи полномочия сейчас подходят к концу, своим спецпредставителем по Сирии. Многие эксперты увидели в этом робкую попытку нормализации отношений с Дамаском. Получится ли у Франции Макрона убедить президента Асада в готовности восстановить связи и получить в результате долю рынка реконструкции Сирии?»

При этом Франция на протяжение семи лет была пособницей в разрушении Сирии и убийстве мирного населения. Вспомните, как Олланд рвался «наказать Асада» в 2013 году. Обама же не посчитал нужным этого делать, хотя глава французского МИДа Фабиус утверждал, что Асад не заслуживает права на жизнь, и что « Джабхат ан-Нусра » (запрещенная в России террористическая организация прим.ред.) делает нужное дело. Даже его преемник Ле Дриан еще недавно заявлял, что «будущее Сирии не с Асадом», и что тому следует оставить власть оппозиции (какой оппозиции?).

Нынешнему французскому руководству далеко до харизмы де Голля и даже Ширака. Ему трудно восстановить диалог со страной, разрушению которой оно способствовало всеми возможными способами, в том числе с помощью марионеточного правительства из таких псевдосирийцев как Бурхан Гальюн или Бесма Кодмани (дочь сирийского посла долгое время работала на сирийские власти, но затем ощутила в себе революционный дух во Франции). Франция не стала слушать бывшего посла и предпочла внять призывам сионистов, чья стратегия не имеет ничего общего с ее интересами. В результате разрушения и экономические потери оцениваются в сумму порядка 400 миллиардов долларов. На восстановление Сирии позовут Россию, которая помогла сирийскому народу победить врагов, и Китай, одним из первых оказавший ему поддержку.

Заключение

Даже все золото мира не в силах вернуть жизни, воскресить десятки тысяч невинных, погибших от рук западных коалиций, которые сеют зло, страх и насилие. Не стоит забывать о сотнях тысяч тех, кто был ранен и получил глубокую психологическую травму из-за войны с народом по империалистическому призыву власти имущих. Устроят ли когда-нибудь новый Нюрнбергский процесс по всем этим несправедливым и аморальным войнам, чтобы добиться правосудия для не услышанных, но не бесправных народов (нельзя же отрицать право человека на жизнь?).

В ответ на беззаконие старого мира, который цепляется за империалистическое видение американской империи, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин предлагают многосторонний подход с уважением к странам, их идентичности, надеждам и территориальной целостности. Нынешняя логика эскалации может привести только к хаосу. Стоит также отметить, что империя беспрестанно унижает своих европейских вассалов, которые даже не находят в себе сил для протеста. Судя по всему, они согласны молчаливо терпеть грабеж. У них больше нет арбитра, а президент Трамп считает их врагами. Давно прошли те времена, когда Де Голль позволял себе выход из НАТО (хоть она и находилась в Париже) и не участвовал в мероприятиях по случаю высадки в Нормандии, вспоминая, что империя намеревалась назначить там своего губернатора и даже ввести новую валюту.

Возвращаясь к России, отметим, что западная догма долгое время не признавала за ней ключевой роли в победе во Второй мировой войне. При том, что страна потеряла 20 миллионов человек и прошла через Сталинград! Потом же к ее большому несчастью случился Горбачев, который продал все за Нобелевскую премию, и темные ельцинские времена с подмявшей все под себя олигархической кликой.

Эта страна, наконец, вновь обрела свою русскую душу с Владимиром Путиным, который смог вернуть ее в первые ряды в сообществе наций, и борется с окружившими ее натовскими базами (в чем их суть, если ОВД исчезла вместе с СССР?) в ныне реваншистских бывших сателлитах вроде Польши и прибалтийских стран.