Историки оказались аферистами: вскрылась правда о сокровищах «Дмитрия Донского»

Из Южной Кореи пришло сенсационное разоблачение сенсационной находки. Две недели назад там нашли броненосный крейсер « Дмитрий Донской », затопленный во время Цусимского сражения. Корейские исследователи тогда заявили, что на борту 200 тонн золота царской России , и обещали поднять сокровища. Вот только умолчали, что их компания также занимается торговлей криптовалютами. На фоне шумихи ученые-бизнесмены заработали 70 миллионов долларов! Теперь выяснилось, что за снимки из трюмов «Донского» они выдали кадры из «Титаника»; никакого золота, разумеется, нет, а президент крипто-компании отбывает срок за мошенничество. Власти Южной Кореи возбудили новое уголовное дело. Кстати, российские эксперты после появления этой «сенсации», сразу заподозрили неладное: Они заявили, что нелогично было везти сокровища российской империи по воде да еще в разгар боевых действий, когда существовал безопасный путь по железной дороге.

Ранее Пятый канал уже сообщал, что «Дмитрий Донской» был найден около острова Уллындо, расположенного в Японском море, и принадлежащего Южной Корее. Броненосный крейсер находится на глубине 434 м на расстоянии 1,3 км от острова. На дне он пролежал уже 113 лет.