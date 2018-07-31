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Историки оказались аферистами: вскрылась правда о сокровищах «Дмитрия Донского»
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Историки оказались аферистами: вскрылась правда о сокровищах «Дмитрия Донского» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Из Южной Кореи пришло сенсационное разоблачение сенсационной находки. Две недели назад там нашли броненосный крейсер «Дмитрий Донской», затопленный во время Цусимского сражения. Корейские исследователи тогда заявили, что на борту 200 тонн золота царской России, и обещали поднять сокровища. Вот только умолчали, что их компания также занимается торговлей криптовалютами. На фоне шумихи ученые-бизнесмены заработали 70 миллионов долларов! Теперь выяснилось, что за снимки из трюмов «Донского» они выдали кадры из «Титаника»; никакого золота, разумеется, нет, а президент крипто-компании отбывает срок за мошенничество. Власти Южной Кореи возбудили новое уголовное дело. Кстати, российские эксперты после появления этой «сенсации», сразу заподозрили неладное: Они заявили, что нелогично было везти сокровища российской империи по воде да еще в разгар боевых действий, когда существовал безопасный путь по железной дороге.
Ранее Пятый канал уже сообщал, что «Дмитрий Донской» был найден около острова Уллындо, расположенного в Японском море, и принадлежащего Южной Корее. Броненосный крейсер находится на глубине 434 м на расстоянии 1,3 км от острова. На дне он пролежал уже 113 лет.
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