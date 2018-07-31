«К углю прикипаешь душой». Один день на Переясловском разрезе

Работа шахтера у большинства людей ассоциируется с «нечеловеческим» физическим трудом и высокими рисками. До сих пор профессия горняка в обществе воспринимается как самая тяжелая — не каждый способен управлять исполинскими экскаваторами, добывать уголь и грузить «черное золото» в многотонные БелАЗы. Но нельзя забывать, что добыча этого вида полезных ископаемых очень важна для Красноярского края . На угле сегодня работают предприятия большой энергетики, ЖКХ и частного сектора. Корреспондент Sibnovosti.ru побывала на Переясловском угольном разрезе и узнала, как проводят свой день современные горняки.

Переясловский разрез компании «Русский Уголь» группы САФМАР Михаила Гуцериева ведет разработку месторождения бурого угля на территории Рыбинского, Уярского и Партизанского районов. «Черное золото» здесь добывают уже 35 лет.

Перед экскурсией журналистам выдали каски и сигнальные жилеты. Загрузившись в «Урал», гости отправились в первый пункт — на комплекс контроля качества угля. Название говорит само за себя. Здесь огромная буровая машина берет пробы угля прямо из вагонов, после чего образец отправляется в лабораторию на исследования. Остальная партия угля едет напрямую к потребителям.

Сегодня тяжелую работу выполняет машина, а еще 12 лет назад пробы отбирали вручную, вспоминают горняки.

Как рассказал старший мастер ОТК Павел Зыков , опытный специалист способен на глаз определить качество бурого угля.

«Хороший уголь блестит, держится комками и не рассыпается. На сломах видно, присутствуют ли в нем примеси», — говорит он.

Павел Зыков работает на разрезе шесть лет. Он окончил Политехнический институт СФУ и устроился на предприятие. Ездит на работу из Зеленогорска и пока сферу деятельности менять не собирается — устраивает и график, и заработная плата.

Следующей остановкой стал участок, где ежедневно добывается около шести тонн угля. Пока ехали по дороге, горняки вспоминали интересные истории. Поговаривают, что при вскрытии новых участков на разрезе работникам нередко попадались доисторические находки — цельные бивни мамонта и клыки древних медведей. Стоит отметить, что природа на угольном разрезе не ограничивается отвалами горной породы. Здесь вовсю цветут поля иван-чая.

Сам разрез напоминает огромное пространство с ландшафтом из другой планеты. По бокам расположены пласты угля высотой 11-12 метров.

«Чтобы добраться до угля, надо пройти несколько этапов: подготовительные и вскрышные работы. Мы вскрываем толщу горной массы и доходим до «черного золота»», — рассказал начальник горного участка Александр Денискин, работающий на разрезе с 2003 года.

Экскаватор буквально вырывает из недр куски бурого угля и грузит их в 55-тонные БелАЗы.

Даже самые огромные внедорожники покажутся игрушками по сравнению с этими технологическими «монстрами». Но водитель одной из таких машин свою работу особо трудной не считает. Виталий Кисель испытал в работе несколько поколений БелАЗов.

«Первую машину получал 30-тонник, он был не таким высокотехнологичным и требовал физической выносливости. Потом прислали новый 40-тонник усовершенствованный, а затем и первый 55-тонник. Там уже был американский двигатель, сама машина была более удобной, широкой и маневренной. Этот грузовоз еще лучше — есть кондиционер, камеры заднего вида и встроенный компьютер. Рулевое управление легче, чем у легкового автомобиля. Привыкаем к таким габаритам и работаем», — сказал он.

Чтобы выявить лучших из лучших, на разрезе придумали и проводят на протяжении многих лет профессиональные соревнования. Победителей чествуют на торжественных мероприятиях в честь профессионального праздника Дня шахтера и поощряют денежными премиями.

Сегодня Переясловский угольный разрез привлекает в свои ряды не только горняков со стажем, но и студентов. Летом здесь проходят практику студенты всех профильных учебных учреждений, в том числе третьекурсники СФУ. После окончания университета они возвращаются на разрез, но уже в качестве молодых специалистов.

«На разрезе мы узнали, почему уголь называется бурым. На лекциях нам такого не рассказывали. Это самый «молодой» вид угля. Окрашен он от светло-бурого цвета до почти черного, но если провести куском угля по поверхности, то полоса будет всегда бурой. Во время практики мы ознакомились со всеми этапами добычи угля», — сказал Виктор Деннер, студент третьего курса СФУ, института горного дела, геологии и геотехнологии.

По плану следующая остановка — угольный склад. Именно туда БелАЗы отвозят добытое «черное золото». В 2017 году участок технологического комплекса модернизировали. Для сотрудников поставили удобные бытовые помещения.

Здесь привезенный уголь отгружают в вагоны с помощью роторного экскаватора, а также перерабатывают с помощью дробильно-сортировочного комплекса.

Работают три человека — оператор дробильного комплекса, сортировки и их помощники.

Через несколько минут гостей отвезли в вскрышной забой, где работают гигантские шагающие экскаваторы-драглайны. Размер стрелы этой махины — 90 метров.

С помощью огромного ковша вскрывается угольный пласт. Одним взмахом у машиниста получается черпать до 10 кубометров горной породы, под слоем которой находится «черное золото».

«Конечно, работать на краю обрыва страшновато. Но если соблюдать все правила безопасности, ничего не произойдет», — рассказал Иван Тихонов.

С другой стороны карьера картина похожая — многотонные шагающие экскаваторы, экскаваторы поменьше — электрические и гидравлические -которые добывают уголь, и снующие в разные стороны самосвалы, занятые перевозкой твердого топлива.

Машинист экскаватора ЭКГ Юрий Ганичев работает на разрезе уже 22 года. Он приехал из Кемеровской области , где трудился на руднике. В 90-х годах в Кузбассе стали закрываться шахты, и горняки начали искать новые места работы.

«Здесь мне нравится. Я перевез всю семью в Переясловку. Мы уже прижились. Начинал здесь с водителя БелАЗа, затем отучился на помощника машиниста экскаватора. С 2010 года стал уже машинистом, сам управляю экскаватором ЭКГ. Эта техника предназначена для сложных условий эксплуатации, а они у нас в Сибири именно такие и есть», — рассказал машинист.

Уже на обратном пути советник директора Виктор Катков рассказал, что Переясловский разрез развивался постепенно, как любое крупное предприятие.