В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам в Центральной Азии

Ташкент, 31 июля / Синьхуа / — 20-21 сентября в Ташкенте пройдет международная конференция «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана

Ожидается обсуждение вопросов эффективного и взаимовыгодного использования международных транспортных коридоров, формирования единого, разветвленного и интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии.

Целью мероприятия также будет продолжение диалога с международными финансовыми институтами и профильными компаниями о развитии действующих и формировании новых транспортных коридоров. —0—