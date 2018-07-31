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В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам в Центральной Азии
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В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам в Центральной Азии 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Ташкент, 31 июля /Синьхуа/ — 20-21 сентября в Ташкенте пройдет международная конференция «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.
Ожидается обсуждение вопросов эффективного и взаимовыгодного использования международных транспортных коридоров, формирования единого, разветвленного и интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии.
Целью мероприятия также будет продолжение диалога с международными финансовыми институтами и профильными компаниями о развитии действующих и формировании новых транспортных коридоров. —0—
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