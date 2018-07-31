Жители России увидят солнечное затмение и самый красивый звездопад года 

Август 2018 года будет щедр к жителям России на эффектные астрономические явления — в середине месяца можно будет наблюдать частичное Солнечное затмение, а затем россиян ждет очень красивый звездопад, который ученые называют пик метеорного потока Персеиды.
«11 августа, произойдет частное (частичное) затмение Солнца, которое увидят жители севера и востока России. Максимальная фаза затмения ожидается в 12.46 мск на заходе солнца вблизи острова Врангеля. С 12 на 13 августа россиян ждет самый красивый звездопад года: в эту ночь ожидается максимум активности метеорного потока Персеиды. Можно будет наблюдать до 100 метеоров в час», — сообщает ФАН.
Чтобы почувствовать весь эффект, смотреть на звездопад обязательно надо за городом — там виден даже след от метеора. Что касается солнечного затмения, то его будет видно с территории Сибири, Дальнего Востока, центральной части России. Кроме этого, его смогут увидеть жители северной части Канады, Гренландии, Скандинавии, Казахстана, Монголии и северо-восточной части Китая.
Напомним, недавно «Ридус» составил календарь важных астрономических событий лета 2018 года.