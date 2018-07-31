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На ул. Партизана Железняка начинается строительство надземного перехода
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На ул. Партизана Железняка начинается строительство надземного перехода 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Советском районе начинается строительство надземного пешеходного перехода. Объект будет расположен на ул. Партизана Железняка в районе ледовой арены «Кристалл».
Городские власти приняли решение с 1 по 28 августа частично ограничить движение на ул. Партизана Железняка. Дорогу сузят на 120-метровом участке по направлению к ул. Белинского.
Добавим, что переход будет состоять из двух лестничных сходов с навесами и двух павильонов с лифтами и тамбурами. Его длина — 41 метр.
Напомним, что еще один надземный пешеходный переход строится около ледового дворца «Арена. Север». Работы ведутся на 40-метровом участке в районе перекрестка с ул. 78 Добровольческой бригады. В прямом и обратном направлении там перекрыты крайние левые полосы.
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