Битва на СВД: российские снайперы — среди фаворитов на АрМИ-2018

В конкурсе принимают участие команды вооруженных сил 18 стран.

Республике Беларусь на полигоне Брестский участники выполнили четвертое упражнение первого этапа международного конкурса «Снайперский рубеж». После выполнения четырех упражнений российские снайперы находятся среди фаворитов из 72 участников соревнований.

В ходе упражнения «Пирамида» индивидуального зачета военнослужащим необходимо было из различных положений за три минуты пятью выстрелами поразить пять мишеней. Среди мишеней — ростовая фигура на дальности до 500 м, поясная фигура на дальности до 400 метров, грудная фигура на дальности до 300 метров, головная фигура — «Стрелок в окопе» на дальности до 200 метров, головная фигура — «Наблюдатель» на дальности до 150 метров. Вооружение, используемое в этом упражнении — 7,62 мм снайперская винтовка СВД с штатными дневным и ночным прицелами.

За каждую пораженную мишень снайпер получает 10 баллов. Победителем первого этапа станет снайпер, набравший более количество баллов. При равенстве мест преимущество отдается снайперу, показавшему высший результат по итогам первого упражнения «Квалификация». Всего в рамках первого этапа предусмотрено семь упражнений.

Конкурс «Снайперский рубеж» проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона «Брестский» с 28 июля по 9 августа.