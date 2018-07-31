Братчанин 30 раз всадил нож в соседа во время пьяной ссоры

Девять лет в колонии строгого режима получил 34-летний братчанин, который жестоко зарезал соседа. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Падунского районного суда Братска

Трагический случай произошел в апреле нынешнего года, когда мужчина вместе с соседом выпивал на лавочке возле подъезда. Мужчины решили перенести застолье в квартиру потерпевшего, где между ними что-то не заладилось — разговор пошел на повышенных тонах, и в какой-то момент потерпевший взял соседа за мастерку и стал трясти.

Тогда братчанин схватил нож, который лежал на холодильнике рядом, и всадил его по самую рукоять в шею оппонента. Потом взял еще один нож и еще несколько раз ударил им соседа. Когда потерпевший упал на диван, братчанин увидел в его руке телефон, у которого загорелся экран. Испугавшись, что мужчина кому-то пытается позвонить, преступник склонился над ним и стал снова наносить удары ножом в живот, голову, грудь и шею. Таким образом он ударил соседа ножом около 30 раз, а потом закрыл квартиру на ключ и ушел. Труп мужчины нашли лишь через девять дней после убийства.

Позже суд выяснил, что подсудимый стоит на учете у нарколога и у других соседей характеризуется отрицательно.