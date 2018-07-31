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Беларусь на международном уровне отстаивает единство действий в борьбе с торговлей людьми — замглавы МИД Беларуси
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Беларусь на международном уровне отстаивает единство действий в борьбе с торговлей людьми — замглавы МИД Беларуси 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — Беларусь на международном уровне твердо отстаивает идею необходимости единства действий в борьбе с торговлей людьми. Об этом в понедельник заявил заместитель главы МИД республики Андрей Дапкюнас на брифинге, организованном этим ведомством совместно с представительством Международной организации по миграции к Всемирному дню, посвященному данной проблеме, сообщает агентство БЕЛТА.
"Для эффективной борьбы с торговлей людьми как воздух необходимы совместные и скоординированные действия всех партнеров: государств, международных организаций, общественных структур, частного сектора, средств массовой информации и каждого неравнодушного человека, — сказал А. Дапкюнас. — Обзор исполнения принятого по инициативе Беларуси Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми, который в прошлом году состоялся в ООН, показал, что нам есть над чем работать, чтобы сделать совместный труд по предотвращению торговли людьми, защите и поддержке жертв этого преступления действительно всеобъемлющим и комплексным".
По словам чиновника, Беларусь твердо отстаивает на международном уровне идею необходимости единства действий в борьбе с этим злом. «Именно с этой целью страна инициировала в ноябре прошлого года на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН резолюцию „Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми“. Мы были вдохновлены тем, что государства-друзья ООН консенсусом приняли этот документ. Более 70 стран стали его соавторами», — подчеркнул А. Дапкюнас.
Ценность инициативы состоит в том, что предлагаются конкретные форматы совместной работы по линии государств, международных организаций, бизнес-сообществ, неправительственных организаций и СМИ, в том числе в контексте достижения Целей устойчивого развития. —0—
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