Минсельхоз: молочной продукции в магазинах следует выделить отдельную полку

Министерство сельского хозяйство России выдвинуло предложение выделить отедльую полку в магазинх для продукции, которая состоит исключительно из молока. Об этом стало известно газете «Известия» во вторник, 31 июля по сообщению пресс-службы ведомства.

Минсельхозе убеждены, что молочные продукты следует отделять в магазинах от тех товаров, в которых молочный жир был заменен на растительный.

В ведомстве также отметили, что такие изменения позволят покупателю легче ориентироваться в магазине. Россияне смогут выбрать нужный продукт, не тратя при этом дополниттельного времени на чтение надписей на упаковках.

Источник газеты в правительстве уточнил, что совещание по вопросу о размещении молочной и молоосодержащей продукции на разных полках в магазинах планируется провести уже на этой неделе.