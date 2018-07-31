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Минсельхоз: молочной продукции в магазинах следует выделить отдельную полку
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Минсельхоз: молочной продукции в магазинах следует выделить отдельную полку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство сельского хозяйство России выдвинуло предложение выделить отедльую полку в магазинх для продукции, которая состоит исключительно из молока. Об этом стало известно газете «Известия» во вторник, 31 июля по сообщению пресс-службы ведомства.
В Минсельхозе убеждены, что молочные продукты следует отделять в магазинах от тех товаров, в которых молочный жир был заменен на растительный.
В ведомстве также отметили, что такие изменения позволят покупателю легче ориентироваться в магазине. Россияне смогут выбрать нужный продукт, не тратя при этом дополниттельного времени на чтение надписей на упаковках.
Источник газеты в правительстве уточнил, что совещание по вопросу о размещении молочной и молоосодержащей продукции на разных полках в магазинах планируется провести уже на этой неделе.
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