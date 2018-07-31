Сахалинские парламентарии предложили провести заплыв между Россией и США

Ранее стало известно, что парламентарии Сахалина приняли участие в ежегодном заседании Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски , где обсуждались развитие деловых отношений в совместных проектах нефтегазового комплекса, сотрудничество в сфере энергетики, малой авиации, сохранение традиций, культуры и трудоустройство коренных жителей регионов двух стран.

"Помимо участия в форуме РАТОП, которое проходило на Аляске, мы встретились с коллегами из местного законодательного собрания штата. Их заинтересовало наше предложение «растопить лед» в отношениях США и России и провести эстафетный заплыв между сверхдержавами", — поделился политик.

По словам спикера, у Сахалина есть опыт организации подобного мероприятия.

"Сейчас мы готовим 35-километровый эстафетный заплыв из Корсакова Аниву , посвященный 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Было бы логично такой интересный формат транслировать и на Берингов пролив. Расстояние между нашими странами — российским островом Ратманова и островом Крузенштерна — всего четыре километра", — поделился идеей Андрей Хапочкин.

По словам островного спикера, сахалинцев, помимо вопросов экономики и формирования бюджета, интересовали опыт Аляски в сфере законодательства по развитию въездного туризма, любительского рыболовства, обустройство магистральных трасс сопутствующей туристической и санитарной инфраструктурой и механизмами их содержания и сохранности.

"Очень интересен опыт наших соседей в использовании малой авиации, переработке мусора и твердых бытовых отходов, подход к любительскому рыболовству, въездному туризму. Наших же американских коллег впечатлили формы господдержки сахалинцев и жителей Курил, особенно действующие в регионе пять форм материнских капиталов", — добавил он.

РАТОП позиционирует себя как единственный форум государственного и частного секторов, нацеленный на развитие сотрудничества между американским Западом и российским Востоком. Членами этой организации являются несколько десятков компаний России и США.