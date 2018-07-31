Ещё
Сахалинские парламентарии предложили провести заплыв между Россией и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сахалинские парламентарии предложили провести заплыв между Россией и США 

РИА Новости 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл — РИА Новости. Сахалинские парламентарии предложили организовать межконтинентальный заплыв через Берингов пролив с участием профессионалов и любителей России и США, сообщил во вторник РИА Новости спикер Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.
Ранее стало известно, что парламентарии Сахалина приняли участие в ежегодном заседании Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски, где обсуждались развитие деловых отношений в совместных проектах нефтегазового комплекса, сотрудничество в сфере энергетики, малой авиации, сохранение традиций, культуры и трудоустройство коренных жителей регионов двух стран.
"Помимо участия в форуме РАТОП, которое проходило на Аляске, мы встретились с коллегами из местного законодательного собрания штата. Их заинтересовало наше предложение «растопить лед» в отношениях США и России и провести эстафетный заплыв между сверхдержавами", — поделился политик.
По словам спикера, у Сахалина есть опыт организации подобного мероприятия.
"Сейчас мы готовим 35-километровый эстафетный заплыв из Корсакова в Аниву, посвященный 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Было бы логично такой интересный формат транслировать и на Берингов пролив. Расстояние между нашими странами — российским островом Ратманова и островом Крузенштерна — всего четыре километра", — поделился идеей Андрей Хапочкин.
По словам островного спикера, сахалинцев, помимо вопросов экономики и формирования бюджета, интересовали опыт Аляски в сфере законодательства по развитию въездного туризма, любительского рыболовства, обустройство магистральных трасс сопутствующей туристической и санитарной инфраструктурой и механизмами их содержания и сохранности.
"Очень интересен опыт наших соседей в использовании малой авиации, переработке мусора и твердых бытовых отходов, подход к любительскому рыболовству, въездному туризму. Наших же американских коллег впечатлили формы господдержки сахалинцев и жителей Курил, особенно действующие в регионе пять форм материнских капиталов", — добавил он.
РАТОП позиционирует себя как единственный форум государственного и частного секторов, нацеленный на развитие сотрудничества между американским Западом и российским Востоком. Членами этой организации являются несколько десятков компаний России и США.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна встала на сторону России54
В WhatsApp появилась функция1
«Адмирал Горшков» превзошел боевые корабли США101
Порошенко официально обвинили в госизмене350
Единороссы предложили новые штрафы для россиян51
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение