В Приморье спасли двух заблудившихся грибников

Спасатели в Дальнереченском районе помогли двум потерявшимся грибникам выйти из леса, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГОЧС.

В понедельник, 30 июля, в 15.40 в диспетчерскую службу Дальнереченского района поступил сигнал о том, что не вернулись со сбора грибов мужчина, 1960 года рождения и его жена, 1962 года рождения. Информация была передана в филиал краевой поисково-спасательной службы.

Согласно поступившей информации грибники ушли в лес в районе улицы Магистральная в Дальнереченске. На поиски выехали спасатели в предполагаемый район. После оценке ситуации они приступили к поискам.

После наступления темноты спасатели применили специальное освещение, которое сопровождалось звуковым сигналом. В ночь на вторник 31 июля заблудившиеся грибники были найдены, помощь медиков им не потребовалась.