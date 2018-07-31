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В Приморье спасли двух заблудившихся грибников
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В Приморье спасли двух заблудившихся грибников 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Спасатели в Дальнереченском районе помогли двум потерявшимся грибникам выйти из леса, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГОЧС.
В понедельник, 30 июля, в 15.40 в диспетчерскую службу Дальнереченского района поступил сигнал о том, что не вернулись со сбора грибов мужчина, 1960 года рождения и его жена, 1962 года рождения. Информация была передана в филиал краевой поисково-спасательной службы.
Согласно поступившей информации грибники ушли в лес в районе улицы Магистральная в Дальнереченске. На поиски выехали спасатели в предполагаемый район. После оценке ситуации они приступили к поискам.
После наступления темноты спасатели применили специальное освещение, которое сопровождалось звуковым сигналом. В ночь на вторник 31 июля заблудившиеся грибники были найдены, помощь медиков им не потребовалась.
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