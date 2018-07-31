Три острова Курильской гряды получат высокоскоростной доступ в интернет

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 31 июл — РИА Новости . Трассу оптоволоконного кабеля проложили от Сахалина по дну Охотского моря до курильских островов Итуруп и Кунашир, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Михаил Осеевский. "Трассу оптоволоконного кабеля проложили от Сахалина по дну Охотского моря до курильских островов Итуруп и Кунашир, в настоящее время судно ведет прокладку линии до Шикотана", — сообщил главе региона президент ПАО «Ростелеком»

Около 850 километров линии связи позволят трем островам Курильской гряды стать частью единой сети электросвязи России

"Мы почти завершили одну из наиболее сложных операций — прокладку кабеля по дну Охотского моря. В течение нескольких месяцев предстоят работы на суше. За это время наши специалисты, помимо подключения необходимого технологического оборудования к новой линии связи, займутся плановой заменой старых сетей в Курильске (Итуруп), Южно-Курильске (Кунашир) и Крабозаводском (Шикотан)", — добавил Осеевский.

Прокладка оптоволоконного кабеля на Курилы финансируется из федерального бюджета (2,7 миллиарда рублей) и за счет «Ростелекома» (600 миллионов рублей). Это позволит жителям трех островов уже с 2019 года пользоваться качественной электросвязью и скоростным интернетом.

"ВОЛС (волоконно-оптическая линия передачи) позволит снизить тарифы для пользователей интернета на Курилах и приблизить их к среднестатистическим безлимитным тарифам, действующим в настоящее время на Сахалине", — добавили представители ПАО «Ростелеком».