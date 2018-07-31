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Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в срезах эустом из Италии
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Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в срезах эустом из Италии 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье цветочный трипс в срезах эустом из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям при досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении. Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.
«Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.
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