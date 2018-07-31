Комсомольчанин сел на 2,5 года за полграмма «скорости»

23-летний администратор магазина из Комсомольска-на-Амуре приговорен к 2,5 годам лишения свободы за сбыт синтетического наркотика, сообщает «ИА Хабаровский край сегодня».

Молодой человек был задержан на попытке сбыта 0,5 граммов вещества, известного в обиходе как «скорость», в подъезде жилого дома в Комсомольске. Как выяснилось, он продавал только часть вещества, купленного им ранее через специальный канал мессенджера «VIPole». После регистрации в канале он переводил деньги на Киви-кошелек , и в ответ получал адрес, где можно забрать «закладку» с наркотиком.

— Канал, через который осуществлялся сбыт наркотических веществ, был закрыт во время следствия, — сообщила старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Наталья Иващенко. — Осужденный ранее не судим, характеризовался положительно. Он полностью признал свою вину. Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств и с назначением наказания, не превышающего двух третей от максимального, предусмотренного Уголовным кодексом.