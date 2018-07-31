В Уфе один из частных секторов отключат от электричества

В частном секторе Затона на один день отключат электричество. Об этом сообщает администрация Ленинского района.

Электроснабжение будет отключено в связи с ремонтными работами 31 июля с 9.00 до 17.00. Под отключение попадают дома по следующим адресам: улица Шмидта, 2-14, 2а, б, в, г, д, ж, з, улица Жуковского 13а, 23а, 25, 25г, д, улица Малыгина 5, 13-49, 12-46, улица Металлистов 1а, г. Всего без электричества останутся 67 домов.

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